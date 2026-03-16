Россия атаковала Украину дронами: ПВО сбила более 190 целей

Российская армия в ночь на 16 марта запустила 211 дронов. Противовоздушная оборона сбила 194 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 16 марта (с 18:00 15 марта) и в течение сегодняшнего утра противник атаковал 211 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, поселок Гвердейское —аннексированный Крым, более 100 – «шахеды», — говорится в сообщении.





Особенность атаки — нетипичная утренняя атака с применением ударных дронов разных типов в направлении Киевщины. Основные направления удара — Одесская, Запорожская и Киевская области.



По состоянию на 11:00 противовоздушная оборона сбила 194 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.



Кроме того, зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.



Ранее мы писали, что в ночь на 15 марта силы противовоздушной обороны Украины нейтрализовали 90 из 97 вражеских беспилотников, которыми Россия атаковала территорию страны.

Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»