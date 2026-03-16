Росія атакувала Україну дронами: ППО збила понад 190 цілей

Російська армія в ніч на 16 березня запустила 211 дронів. Протиповітряна оборона збила 194 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 16 березня (з 18:00 15 березня) і протягом сьогоднішнього ранку противник атакував 211 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів за напрямками: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, селище Гвардійське Крим, близько 100 з них — «шахеди», — йдеться в повідомленні.





Особливість — нетипова ранкова атака армії з застосуванням ударних дронів різних типів у напрямку Київщини. Основні напрямки удару — Одеська, Запорізька та Київська області.



Станом на 11:00 протиповітряна оборона збила 194 БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.



Крім того, зафіксовано влучення 16 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.



Раніше ми писали, що в ніч проти 15 березня сили протиповітряної оборони України нейтралізували 90 з 97 ворожих безпілотників, якими Росія атакувала територію країни.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»