Оккупанты сбросили авиабомбы и атаковали дронами Краматорскую громаду вечером за прошедшие сутки

Россияне атаковали Краматорск.

За прошедшие сутки и ночью на 16 марта Краматорская громада Донетчины была под комбинированной атакой российской армии. В результате удара повреждены дома. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



Как отмечается, в 07:15 россияне ударили по складскому помещению с помощью БПЛА «Молния-2», в 07:20 дрон атаковал частный сектор. Повреждены два жилых дома.



Кроме того, в 23:04 россияне сбросили три авиационные бомбы по частному сектору, повреждены 17 жилых домов.



Также 16 марта, в 03:11, захватчики нанесли удар по частному сектору. Информация о пострадавших не поступала.



Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»