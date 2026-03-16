Оккупанты сбросили авиабомбы и атаковали дронами Краматорскую громаду вечером за прошедшие сутки

За прошедшие сутки и ночью на 16 марта Краматорская громада Донетчины была под комбинированной атакой российской армии. В результате удара повреждены дома. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.
Как отмечается, в 07:15 россияне ударили по складскому помещению с помощью БПЛА «Молния-2», в 07:20 дрон атаковал частный сектор. Повреждены два жилых дома.
Кроме того, в 23:04 россияне сбросили три авиационные бомбы по частному сектору, повреждены 17 жилых домов.
Также 16 марта, в 03:11, захватчики нанесли удар по частному сектору. Информация о пострадавших не поступала.
Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
