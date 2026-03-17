Дрони били по людях: з Миколаївки евакуювали понад 20 людей та десять котів

У Миколаївці Донецької області рятувальники провели чергову складну евакуацію: з міста вивезли понад 20 дорослих, одну дитину та 10 котів, повідомляє поліція Донеччини.



Операцію здійснив підрозділ «Білі янголи» спільно з патрульною поліцією та загоном швидкого реагування Червоного Хреста. Серед евакуйованих виявилася родина, яка самостійно залишила село Каленики.

Люди пройшли пішки близько 18 кілометрів, проте дорогою потрапили під удар російського безпілотника. За словами жінки, дрон вдарив просто перед ними: у зятя перебиті ноги, дочка отримала поранення.



Ситуація в районі залишається напруженою, і охочих залишити Миколаївку дедалі більшає. При цьому кожна евакуація пов'язана з серйозним ризиком: з повітря постійно загрожують дрони, у тому числі так звані «ждуни», які можуть чатувати у засідках.



Зазначається, що подолати небезпечний маршрут вдається лише завдяки антидроновому устаткуванню та використанню броньованого транспорту.

Нагадаємо, РФ атакувала Краматорський район: рятувальники витягли з-під завалів двох загиблих.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»