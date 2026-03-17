Російська армія просунулася на Краматорському напрямку – DeepState

Війська Росії просунулися у селі Васюківка Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.
Також окупанти просунулися поблизу сіл Оріхово-Василівка та Міньківка на Донеччині.
За даними Генерального штабу ЗСУ, на Краматорському напрямку за минулу добу російська армія намагалася покращити своє положення, штурмуючи у бік Міньківки.
Нагадаємо, що ЗСУ відбили штурм та знищили бронетехніку з десантом російських військ на Слов'янському напрямку.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко