Удар по лікарні у Донецьку: що ховається за масовим вкидом російських пабліків про «геноцид»
17 березня 2026, 19:26

Російська пропаганда запустила потужну кампанію з поширення хибного наративу про «черговий» епізод «геноциду на Донбасі». Приводом для поширення дезінформації стали обстріли Донецька у період з 8 по 10 березня.

 Як з'ясували «Новини Донбасу», заява міністерства оборони РФ про загибель восьми медиків нібито внаслідок обстрілу в окупованому Донецьку не отримала підтвердження навіть у підконтрольних Росії донецьких ЗМІ.

Одним із перших пропагандистський пост опублікував Telegram-канал «Два майори». У тексті наводиться паралель між обстрілами Донецька та ударом по іранській школі «Шаджарах Таййеба». Потім ідентичний чи дуже схожий текст із наративом «А в чем разница в геноциде?» з'явився ще мінімум на 144 російських та сепаратистських каналах у Telegram.

Для поширення тексту про «геноцид» — слово в слово — було задіяно кілька типів пабліків. Наприклад, канали z-воєнкорів, міські канали РФ — від більших (30-40 тис. користувачів) до зовсім локальних і навіть маленьких.

Про це свідчать дані, отримані «Новинами Донбасу» під час аналізу за допомогою української онлайн-платформи компанії Osavul . Цей ресурс використовує OSINT-моніторинг (аналіз відкритих даних).

До чого тут удар по школі в Ірані?

Після авіаудару по школі «Шаджара Тайєбех» на півдні Ірану 28 лютого загинуло понад 170 людей, більшість із них — діти. Інцидент спричинив міжнародне обурення, а ЮНЕСКО назвало його грубим порушенням гуманітарного права.

 США та Іран звинуватили один одного в атаці, проте жодна зі сторін не взяла на себе відповідальність. Розслідування триває, і остаточних висновків про те, хто саме завдав удару, поки що немає.

 Аналіз супутникових знімків показує, що вибух у школі стався одночасно з атакою на розташовану поряд військово-морську базу КВІР, що ускладнює встановлення точних обставин трагедії.

Як цей факт використала російська пропаганда?

Російські паблики стверджують, що удару завдали військові США, і це викликало резонанс у західних ЗМІ.

 «Рівне те саме творить роками київський режим російськими містами — і тиша. Мертва. Наче й не було нічого», — пише канал «Два майора». Він наводить як приклад удари нібито за двома медурчеженнями в окупованому Донецьку, стверджуючи, що Сили оборони цілеспрямовано били саме по цивільній інфраструктурі: «8 березня приліт по лікарні в Київському районі Донецька. Українська ракета. 10 березня — удар по лікарні в ДНР. 8 медиків загинули на місці».

 8 березня у Донецьку дійсно було пошкоджено дві медичні установи та житлову інфраструктуру. Однак, за повідомленнями українських військових аналітичних каналів, це сталося не через удар дронів, а після детонації боєприпасів на великому складі озброєння російських сил, розміщеному в житловій забудові міста. ЗМІ публікували кадри кварталу у Донецьку після детонації боєприпасів на заводі «Точмаш», де 8 березня стався вибух. Докладний аналіз хронології подій та плутанини у датах «Новини Донбасу» описали у матеріалі «Окупанти заплуталися у власних заявах та видали черговий фейк про обстріл Донецька».

Варто зазначити, що різні російські та сепаратистські Telegram-канали в різний час подавали дані про формат обстрілів, що суперечать. Спочатку російські медіа заявили, що по одній лікарні вдарила нібито «французька ракета авіаційного базування SCALP-EG», а іншу медустанову нібито атакували дрони. Інші канали стверджують, що обидві атаки вчинили дрони.

Авторка: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»

19:26
Удар по лікарні у Донецьку: що ховається за масовим вкидом російських пабліків про «геноцид»
15:10
«Меру» окупованого Донецька оголосили підозру за викрадення дітей
14:49
ЗСУ вразили ЗРК Тор у Брянській області та ракетний дивізіон ЧФ РФ в окупованому Криму
14:40
ССО вразили пункт управління ракетами в Криму
14:20
Сили оборони вдарили по вузлу зв'язку окупантів під Маріуполем
14:15
У Маріуполі ріелторів залучають до пошуку порожніх квартир
12:26
На Луганщині окупанти шантажують студентів і змушують служити в армії РФ — Харченко
10:57
Траса «Маріуполь—Бердянськ» стала небезпечною для колон РФ
10:36
В окупованій Волновасі молоду дівчину можуть ув'язнити у колонію на довічний термін
17:32
Окупанти заплуталися у власних заявах і видали черговий фейк про обстріл Донецька
16:54
«АТЕШ» нагадав про псевдореферендум у Криму
16:11
Окупаційний суд на Херсонщині засудив українку до 10 років колонії у справі про «шпіонажі»
14:30
ЦНС: у Бердянську посилилася примусова мобілізація: чоловіків затримують просто на вулицях
12:47
ЗСУ вразили ЗРК «Тор» та радіолокаційну станцію російських окупантів на Донбасі
12:37
У Донецьку у мешканців забирають пікапи та джипи для армії РФ
15:45
Диверсія у Сіверськодонецьку: знеструмлено штаб артбригади ЗС РФ
12:23
Окупанти викрадають авто на Донеччині для запчастин у Ростов
17:34
Перша мирна жертва російської агресії: 12 років від дня загибелі Дмитра Чернявського у Донецьку
16:14
Паводок затопив 14 мостів на окупованій Луганщині
15:59
Українці виїжджають з окупованих територій: чесні історії
усі новини
08:20
Удар авіації ЗСУ по Котлиному: знищено вузол зв’язку
22:55
На Донеччині деякі родини з дітьми повертаються після евакуації та потім знову просять про допомогу – поліція
22:32
Зеленський розповів, скільки людей на місяць мобілізує Росія для війни проти України
22:15
Українські війська просунулися під Костянтинівкою – ISW
21:55
«Стирають квартал за кварталом»: у ЗСУ показали, як зараз виглядає Костянтинівка
21:31
Російська армія обстріляла Ярову на Донеччині: поранений літній чоловік
20:23
На Лиманському напрямку російські війська збільшили кількість інфільтрації для пропаганди – ЗСУ
19:49
Після атаки дронів загорівся практично весь резервуарний парк на нафтобазі у Краснодарському краї
19:47
Глава «ДНР» Пушилін заявив про окупацію Мирнограда, у місті залишаються цивільні
19:26
Удар по лікарні у Донецьку: що ховається за масовим вкидом російських пабліків про «геноцид»
19:15
Удари по полігону МВС на Херсонщині: загинули та поранені офіцери російської поліції, зокрема начальник «відділу»
18:58
Каллас розкритикувала пропозицію прем`єра Бельгії нормалізувати відносини з Росією
18:01
Квартира у Сумах, позашляховик та «зимова підтримка». Що декларує родина першого заступника начальника поліції Луганщини Сергія Скребця
17:41
Зеленський назвав втрати російської армії за три місяці війни
17:15
Російська армія просунулася на Краматорському напрямку – DeepState
17:00
Удар по терміналу «Нової пошти» у Запоріжжі: компанія гарантує компенсацію за втрачені посилки
16:46
У Молдові біля кордону впав дрон із вибухівкою
15:44
США показали знищений завод дронів у Тегерані
15:10
«Меру» окупованого Донецька оголосили підозру за викрадення дітей
14:51
Дрони били по людях: з Миколаївки евакуювали понад 20 людей та десять котів
усі новини
ВІДЕО
Авіаудар по підрозділах армії РФ поблизу селища Котлине. Удар авіації ЗСУ по Котлиному: знищено вузол зв’язку
18 березня, 08:20
Наслідки атаки на нафтобазу у Лабінську. Фото: Exilenova+ Після атаки дронів загорівся практично весь резервуарний парк на нафтобазі у Краснодарському краї
17 березня, 19:49
Пушилін заявив, що РФ зайшла до міста. Фото: скриншот Глава «ДНР» Пушилін заявив про окупацію Мирнограда, у місті залишаються цивільні
17 березня, 19:47
Скріншот відео: Національна поліція України Дрони били по людях: з Миколаївки евакуювали понад 20 людей та десять котів
17 березня, 14:51
ССО вразили пункт управління ракетами в Криму ССО вразили пункт управління ракетами в Криму
17 березня, 14:40
Фото: t.me/zerkalo_io Білоруси у полоні розповіли, як їх втягнули у війну на боці РФ
17 березня, 12:40
