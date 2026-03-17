Удар по лікарні у Донецьку: що ховається за масовим вкидом російських пабліків про «геноцид»

Російська пропаганда запустила потужну кампанію з поширення хибного наративу про «черговий» епізод «геноциду на Донбасі». Приводом для поширення дезінформації стали обстріли Донецька у період з 8 по 10 березня.



Як з'ясували «Новини Донбасу», заява міністерства оборони РФ про загибель восьми медиків нібито внаслідок обстрілу в окупованому Донецьку не отримала підтвердження навіть у підконтрольних Росії донецьких ЗМІ.



Одним із перших пропагандистський пост опублікував Telegram-канал «Два майори». У тексті наводиться паралель між обстрілами Донецька та ударом по іранській школі «Шаджарах Таййеба». Потім ідентичний чи дуже схожий текст із наративом «А в чем разница в геноциде?» з'явився ще мінімум на 144 російських та сепаратистських каналах у Telegram.

Для поширення тексту про «геноцид» — слово в слово — було задіяно кілька типів пабліків. Наприклад, канали z-воєнкорів, міські канали РФ — від більших (30-40 тис. користувачів) до зовсім локальних і навіть маленьких.

Про це свідчать дані, отримані «Новинами Донбасу» під час аналізу за допомогою української онлайн-платформи компанії Osavul . Цей ресурс використовує OSINT-моніторинг (аналіз відкритих даних).

До чого тут удар по школі в Ірані?

Після авіаудару по школі «Шаджара Тайєбех» на півдні Ірану 28 лютого загинуло понад 170 людей, більшість із них — діти. Інцидент спричинив міжнародне обурення, а ЮНЕСКО назвало його грубим порушенням гуманітарного права.



США та Іран звинуватили один одного в атаці, проте жодна зі сторін не взяла на себе відповідальність. Розслідування триває, і остаточних висновків про те, хто саме завдав удару, поки що немає.



Аналіз супутникових знімків показує, що вибух у школі стався одночасно з атакою на розташовану поряд військово-морську базу КВІР, що ускладнює встановлення точних обставин трагедії.

Як цей факт використала російська пропаганда?

Російські паблики стверджують, що удару завдали військові США, і це викликало резонанс у західних ЗМІ.



«Рівне те саме творить роками київський режим російськими містами — і тиша. Мертва. Наче й не було нічого», — пише канал «Два майора». Він наводить як приклад удари нібито за двома медурчеженнями в окупованому Донецьку, стверджуючи, що Сили оборони цілеспрямовано били саме по цивільній інфраструктурі: «8 березня приліт по лікарні в Київському районі Донецька. Українська ракета. 10 березня — удар по лікарні в ДНР. 8 медиків загинули на місці».



8 березня у Донецьку дійсно було пошкоджено дві медичні установи та житлову інфраструктуру. Однак, за повідомленнями українських військових аналітичних каналів, це сталося не через удар дронів, а після детонації боєприпасів на великому складі озброєння російських сил, розміщеному в житловій забудові міста. ЗМІ публікували кадри кварталу у Донецьку після детонації боєприпасів на заводі «Точмаш», де 8 березня стався вибух. Докладний аналіз хронології подій та плутанини у датах «Новини Донбасу» описали у матеріалі «Окупанти заплуталися у власних заявах та видали черговий фейк про обстріл Донецька».



Варто зазначити, що різні російські та сепаратистські Telegram-канали в різний час подавали дані про формат обстрілів, що суперечать. Спочатку російські медіа заявили, що по одній лікарні вдарила нібито «французька ракета авіаційного базування SCALP-EG», а іншу медустанову нібито атакували дрони. Інші канали стверджують, що обидві атаки вчинили дрони.

Авторка: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»