«Стирають квартал за кварталом»: у ЗСУ показали, як зараз виглядає Костянтинівка

Костянтинівка. Фото: 24-та механізована бригада ЗСУ

Під щоденними ударами російської армії продовжує руйнуватися місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 24-ї механізованої бригади ЗСУ.



За словами військових, авіабомби, артилерія та дрони окупантів стирають квартал за кварталом.



«Від деяких будівель залишилися лише фундаменти. Ворожі FPV полюють на людей та транспорт. Вони вистежують автомобілі та атакують усе, що рухається – як військових, так і цивільних. Евакуація місцевих жителів майже неможлива. Противник прострілює під'їзні шляхи до міста, а через постійні удари окупантів все складніше завезти навіть гуманітарну допомогу. Наразі воїни 24-ї бригади тримають оборону у Часовому Яру – на східних підступах до Костянтинівки, стримуючи просування російських військ у бік міста», – зазначили у 24-й ОМБр.

Нагадаємо, що 17 березня російська армія обстріляла селище Ярова на Донеччині, внаслідок чого поранений літній чоловік.

