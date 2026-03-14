Як бізнесу зафіксувати збитки, завдані обстрілами внаслідок російської агресії, і не втратити право на компенсацію (на правах реклами)
14 березня 2026, 15:05

Краматорськ, зруйноване приміщення піцерії. Фото: Новини Донбасу

Російська агресія проти України, що триває з 2014 року, призвела до масштабних руйнувань підприємств у різних регіонах країни. Внаслідок бойових дій постраждали виробництва, склади, торгові приміщення та офіси.

Після таких подій для бізнесу постає ще одне важливе питання — як правильно зафіксувати збитки, щоб у майбутньому отримати компенсацію.

Фахівці наголошують, що чимало підприємств втрачають можливість повного відшкодування саме через помилки, допущені у перші дні після пошкодження або руйнування об’єкта. Те, що здається очевидним на місці руйнування, у юридичній площині потребує чіткої та системної доказової бази.

У фіксації наслідків воєнних руйнувань підприємцям допомагають фахівці

Одеської регіональної торгово-промислової палати — регіональної ланки системи торгово-промислових палат України, центральною інституцією якої є Торгово-промислова палата України. Експерти палати здійснюють фіксацію та оцінку збитків, завданих бізнесу внаслідок війни, безпосередньо на об’єктах підприємств, формуючи документальну базу для подальших компенсаційних процедур.

Питання фіксації збитків є особливо важливим для підприємців, чиї об’єкти бізнесу постраждали внаслідок бойових дій — від пошкоджених складів до зруйнованих виробничих приміщень та обладнання.

Чому правильна фіксація збитків має значення

Документування шкоди — це не лише фотографії пошкоджених приміщень. Йдеться про комплекс доказів, які можуть використовуватися у різних юридичних та фінансових процедурах.

Зокрема, такі матеріали можуть знадобитися:

  • у судових процесах
  • у спорах зі страховими компаніями
  • для підтвердження форс-мажору
  • під час списання або консервації активів
  • у міжнародних компенсаційних механізмах.

Саме тому перші дні після пошкодження або руйнування об’єкта мають вирішальне значення: з часом стан об’єкта змінюється, частина деталей може бути втрачена, а доказова сила матеріалів зменшується.

Рекомендації фахівців Одеської регіональної торгово - промислової палати: як правильно зафіксувати збитки

Фахівці наголошують, що після пошкодження об’єкта бізнесу важливо діяти швидко та системно.

Перша рекомендація — максимально точно зафіксувати сам факт події.

Необхідно перевірити правильність адреси об’єкта, дати та часу події, а також опис руйнувань у документах служб, що працюють на місці. Варто отримати копії актів або довідок і переконатися, що в них немає помилок у назві компанії, формі власності чи характеристиках об’єкта.

Друга рекомендація — підтвердити, яке майно знаходилося на об’єкті.

Для цього потрібно зібрати документи, що підтверджують наявність майна: інвентарні відомості, договори, технічні паспорти, накладні, акти приймання-передачі. Після інциденту доцільно провести позапланову інвентаризацію та зафіксувати її результати внутрішніми документами.

Третя рекомендація — провести системну фото- та відеофіксацію.

Слід зробити загальні фото об’єкта, зафіксувати зони ураження, пошкоджені конструкції, обладнання та залишки майна. Важливо зберігати дату створення файлів, геолокацію та короткі описи того, що саме зображено на фото чи відео.

Четверта рекомендація — залучити фахівців якомога раніше.

Сертифіковані фахівці Одеської РТПП можуть визначити ступінь пошкодження об’єкта, придатність активів до використання та попередній розмір збитків. Саме експертні висновки часто стають ключовими документами у юридичних процедурах.

П’ята рекомендація — формувати системний пакет доказів.

Матеріали потрібно структурувати: документи про подію, підтвердження наявності майна, результати інвентаризації, фото- та відеофіксацію, експертні висновки та бухгалтерські документи. Логічний зв’язок між ними формує сильну позицію підприємства.

Шоста рекомендація — не відкладати документування.

Перші дні після події є критичними: з часом змінюється стан об’єкта, можуть зникати важливі деталі, а доказова сила матеріалів зменшується. Саме тому первинна фіксація пошкоджень має найбільшу юридичну вагу.

Документування збитків як частина відновлення бізнесу

В умовах збройної агресії росії проти України  фіксація завданої шкоди стає важливою частиною антикризового управління бізнесом. Компанії, які оперативно формують доказову базу, мають більше шансів на подальше відшкодування втрат.

Правильно зібрані документи можуть використовуватися не лише у судових процесах, але й під час переговорів зі страховими компаніями, інвесторами або у майбутніх міжнародних механізмах компенсації.

Саме тому фахівці Одеської регіональної торгово-промислової палати радять підприємцям не відкладати документування наслідків руйнувань і підходити до цього процесу системно.

Одеська регіональна торгово-промислова палата

м. Одеса, вул. Базарна, 47

Тел.: (067) 451-21-87

E-mail: [email protected]

 

