У МЗС РФ допустили можливість застосування смертної кари до військових ЗСУ

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили про можливість перегляду мораторію на смертну кару щодо українських військових. Про це повідомив посол з особливих доручень МЗС РФ Родіон Мірошник.



В інтерв’ю російському агентству ТАСС він заявив, що під час вивчення кримінальних справ нібито виникають підстави для посилення покарання.



«Коли читаєш кримінальні справи, у тебе волосся стає дибки», — сказав він, коментуючи, за його словами, «свідчення про злочини», які приписують українським військовим.



Мірошник допустив можливість посилення російського законодавства, заявивши, що «далеко не до всіх потрібно лояльно ставитися у питанні їхнього права на життя», якщо вони, за його твердженням, причетні до загибелі великої кількості людей.



Ідея скасування мораторію на смертну кару в Росії вже неодноразово обговорювалася на державному рівні. У 2024 році її підтримував голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, а також голова Ради з прав людини при президентові РФ Валєрій Фадєєв.



Водночас у 2025 році тодішній генеральний прокурор РФ Ігор Краснов заявляв, що скасування мораторію є неможливим, підкресливши, що позиція держави щодо цього питання залишається остаточною.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»