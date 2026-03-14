Росія завдала удару по житловому кварталу Запоріжжя: є загиблий
14 березня 2026, 16:43

Російські війська завдали удару по житловому кварталу Запоріжжя. Внаслідок атаки є загиблий та поранені. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, кількість постраждалих продовжує зростати. Наразі відомо щонайменше про сімох поранених мешканців міста.

«На жаль, кількість постраждалих збільшується: вже семеро людей дістали поранення внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю», — зазначив очільник ОВА.

Крім того, за попередніми даними, одна людина загинула. Також під завалами зруйнованих конструкцій може перебувати жінка.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування російськими військами керованих авіабомб (КАБів) у напрямку Запоріжжя.

Наразі на місці події працюють рятувальники та інші екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

