Краматорськ за добу пережив шість атак російських дронів

Наслідки ударів російських БПЛА.

Протягом 13 березня Краматорська громада Донецької області шість разів зазнала атак російських безпілотників. Унаслідок обстрілів поранено одного мирного жителя. Про це повідомили в офіційному каналі Краматорської міської ради.

Наслідки ударів російських БПЛА.

За інформацією влади, перший удар було зафіксовано о 04:35 — безпілотник «Молнія-2» атакував приватний сектор, пошкодивши два житлові будинки. О 08:20 російські війська завдали ще двох ударів: один БпЛА влучив по об’єкту критичної інфраструктури, а FPV-дрон із бойовою частиною атакував багатоповерховий будинок.



Увечері атаки продовжилися. О 21:00 безпілотник ударив по території освітнього закладу. Близько 23:20 дрон «Молнія-2» знову вразив приватний сектор. Унаслідок атаки поранено чоловіка 1972 року народження. Йому надали медичну допомогу, його стан оцінюється як неважкий. Пошкоджено два житлові будинки.

Наслідки ударів російських БПЛА.

Ще один удар стався о 23:27 — безпілотник влучив у місцевий ринок, де пошкоджено шість торговельних об’єктів. Крім того, правоохоронці встановили факт атаки, що сталася 12 березня о 22:00. Тоді FPV-дрон із бойовою частиною влучив у подвір’я приватного будинку.



«Наразі аварійні служби ліквідовують наслідки обстрілів і фіксують завдані пошкодження», - зазначили у міськраді.

Раніше повідомлялося, що протягом 13 березня російські війська поранили трьох мирних жителів на території Донецької області.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»