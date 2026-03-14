Краматорськ за добу пережив шість атак російських дронів
14 березня 2026, 14:14

Протягом 13 березня Краматорська громада Донецької області шість разів зазнала атак російських безпілотників. Унаслідок обстрілів поранено одного мирного жителя. Про це повідомили в офіційному каналі Краматорської міської ради.

За інформацією влади, перший удар було зафіксовано о 04:35 — безпілотник «Молнія-2» атакував приватний сектор, пошкодивши два житлові будинки. О 08:20 російські війська завдали ще двох ударів: один БпЛА влучив по об’єкту критичної інфраструктури, а FPV-дрон із бойовою частиною атакував багатоповерховий будинок.

Увечері атаки продовжилися. О 21:00 безпілотник ударив по території освітнього закладу. Близько 23:20 дрон «Молнія-2» знову вразив приватний сектор. Унаслідок атаки поранено чоловіка 1972 року народження. Йому надали медичну допомогу, його стан оцінюється як неважкий. Пошкоджено два житлові будинки.

Ще один удар стався о 23:27 — безпілотник влучив у місцевий ринок, де пошкоджено шість торговельних об’єктів. Крім того, правоохоронці встановили факт атаки, що сталася 12 березня о 22:00. Тоді FPV-дрон із бойовою частиною влучив у подвір’я приватного будинку.

«Наразі аварійні служби ліквідовують наслідки обстрілів і фіксують завдані пошкодження», - зазначили у міськраді.

Раніше повідомлялося, що протягом 13 березня російські війська поранили трьох мирних жителів на території Донецької області.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

