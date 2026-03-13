Паводок затопив 14 мостів на окупованій Луганщині

Повінь на окупованій Луганщині.

На тимчасово окупованій частині Луганської області через сильний паводок під водою опинилися щонайменше 14 мостів у Первомайському районі. Про це повідомляють місцеві пабліки, передають «Новини Донбасу».



За наявною інформацією, мешканці низки сіл змушені користуватися об’їзними дорогами, а в окремих місцях облаштовані тимчасові пішохідні переправи. Через підтоплення транспортна інфраструктура в районі фактично частково паралізована.



Повідомляється також, що окупаційні підрозділи Росгвардії змушені допомагати медикам добиратися до пацієнтів у віддалених населених пунктах та беруть участь у доставці необхідних ліків.



За словами очевидців, один із мостів у районі Первомайська напередодні вдалося звільнити від води, і тепер рух транспорту там частково відновлено.

Раніше повідомлялося, що переправи через річку Айдар залишалися затопленими в 11 селах. Загалом через паводок на окупованій Луганщині було підтоплено щонайменше 15 населених пунктів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»