Унаслідок атаки РФ на Київщині загинули четверо людей

Унаслідок чергової атаки російських військ по території Київської області загинули щонайменше чотири людини, ще десятеро дістали поранення. Поліція документує наслідки ударів у кількох районах регіону.



За попередніми даними правоохоронців, у Вишгородському районі пошкоджено складське приміщення та вантажний автомобіль. Унаслідок атаки загинув чоловік, ще двох людей госпіталізували.

У Обухівському районі зафіксовано пошкодження покрівлі багатоповерхового будинку та ліфтової шахти. Найбільших руйнувань зазнало місто Бровари.



Там пошкоджено складські приміщення, гуртожиток, теплицю, два приватні будинки та поштове відділення. У цьому районі загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення.

Також руйнування зафіксовано у Білоцерківському районі, де пошкоджено господарську будівлю. Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки атаки та документувати воєнні злочини.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»