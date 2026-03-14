Росія завдала понад 1400 ударів по Донеччині за добу

Наслідки російських обстрілів.

Протягом 13 березня війська РФ завдали 1 476 ударів по лінії фронту та населених пунктах Донецької області. Про ситуацію станом на ранок 14 березня повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



У Краматорському районі: у Слов’янську пошкоджено автомобіль, у Черкаському – два приватні будинки, в Андріївці – три будинки та три авто, у Сергіївці двоє людей поранено через влучання ворожого FPV-дрону біля будинку. У Дружківці пошкоджено дві автівки, в Олексієво-Дружківці поранено одну людину.

У Бахмутському районі в Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.



За даними поліції Донеччини, руйнувань зазнали 19 цивільних об’єктів, з яких 9 – житлові будинки.



«Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 441 особу, серед них 75 дітей», – додав очільник області.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»