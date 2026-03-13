Працівникам «екстренки», які працюють у зоні бойових дій, профінансовано зарплату за лютий

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що працівникам бригад екстреної медичної допомоги, які працюють у зоні бойових дій, профінансовано заробітну плату за лютий 2026 року з урахуванням доплат за роботу у зоні можливих та активних бойових дій. Наразі триває реорганізація Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



«Вчора (12 березня) підписав розпорядження про звільнення директора Центру після завершення перевірки Держаудитслужби. Після цього його обов'язки виконуватиме медичний директор. Після отримання відповідного акта будуть розроблені заходи щодо усунення виявлених порушень та стабільної роботи «екстренки», — заявив він.



За словами Філашкіна, наразі розробляється план функціонування Центру в умовах поточної ситуації на території Донецької області, а також створюється нова структура з урахуванням необхідності збереження медичних кадрів.



Крім того, для підстанції у селищі Новодонецьке передали три автомобілі швидкої медичної допомоги для покращення роботи бригад.



«Проводиться ревізія технічного стану автопарку Центру з метою укладання договорів щодо проведення технічного обслуговування та ремонту. Надання екстреної медичної допомоги на території регіону — одне із пріоритетних завдань облдержадміністрації, тому медичні працівники мають отримувати належне забезпечення та підтримку», — резюмував начальник адміністрації.



Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що до 1 квітня 2026 року планують звільнити понад 40 працівників станції швидкої допомоги м. Мирнограда, що нині базується у Новодонецькому. Наказ про скорочення штату було підписано ще у грудні 2025 року. В офіційних документах причиною вказано зменшення кількості дзвінків та «оптимізація».

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»