Перша мирна жертва російської агресії: 12 років від дня загибелі Дмитра Чернявського у Донецьку

Фото: Сергій Ваганов/facebook.com

Сьогодні, 13 березня, виповнилося 12 років із дня загибелі донецького активіста Дмитра Чернявського. Його вбили під час нападу учасників мітингу за Росію проти учасників мирного мітингу за єдину Україну.



Тоді на площі Леніна проросійськи налаштовані агресивні чоловіки спочатку провокували учасників мітингу, які виступають за єдину Україну, — кидали димові петарди, яйця та інші предмети у їхній бік, а також намагалися прорватися через кордон міліціонерів. Коли ближче до вечора мітингувальники почали поступово розходитися, провокатори посилили агресію та серед учасників мітингів почалися зіткнення.



Осередок зіткнень утворився біля будівлі, де розташовувався McDonald's. Групу чоловіків-учасників мітингу за єдину Україну оточили озброєні палицями та іншими небезпечними предметами люди. Правоохоронці не змогли забезпечити безпеку всіх учасників. Увечері 13 березня 2014 року до лікарень по допомогу звернулися 22 постраждалих. Під час масової бійки ножове поранення отримав студент Дмитро Чернявський. Його називають першою мирною жертвою російських окупантів.

Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Юля Тараруй