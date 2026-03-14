Жителів Святогірська закликають евакуюватися через загрозу бойових дій

Святогірськ.

Мешканців Святогірська закликають евакуюватися через загрозу наближення бойових дій. Про це повідомляє Святогірська міська військова адміністрація (МВА).



«Пріоритетом завжди є збереження вашого життя та здоров’я. Просимо об’єктивно оцінити ризики перебування на території, де оголошено евакуацію», – зазначено в оголошенні на сторінці Facebook Святогірської МВА.



Залишаючись у громаді, мешканці наражають себе та близьких на серйозну небезпеку: від обстрілів та руйнувань, відсутності води, газу, електрики, зв’язку, банківських та соціальних послуг, обмеженого доступу до продуктів та ліків, ризику насильницької мобілізації та примусової евакуації.



Евакуація поки можлива, але чим ближче бойові дії, тим складніше виїхати, попереджає місцева влада.

Як отримати допомогу для евакуації:

Прийняти рішення про евакуацію для себе та родини.

Підготувати документи, гроші та речі першої необхідності.

Зателефонувати для організації евакуації:

Контактний центр Святогірської МВА: +380 99 073 81 62, +380 99 728 90 78

ГО «БАЗА UA»: +380 50 274 70 61

БФ «Янголи Спасіння»: 0 800 334 620

У МВА зазначають, що прибуває за адресою вашого проживання й доставляє до транзитного пункту, де надають гуманітарну, медичну, психологічну допомогу, грошову виплату 10 800 грн на особу та допомогу з оформленням документів і розселенням.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»