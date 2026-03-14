ЗСУ ведуть бої з російськими військами у Гришиному
14 березня 2026, 15:25

ЗСУ ведуть бої з російськими військами у Гришиному

Бої за Гришине у Покровському районі. Бої за Гришине у Покровському районі.

У Покровській агломерації тривають інтенсивні бої за селище Гришине. Попри складну ситуацію на фронті, Сили оборони України продовжують стримувати російські підрозділи та проводять активні контратаки.

Як повідомляється у відео 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ, українські військові утримують визначені рубежі та проводять пошуково-ударні операції у самому населеному пункті.

Зокрема, підрозділ «Скеля 425» разом із 155-ю окремою механізованою бригадою здійснюють зачистку центральної частини Гришиного. У районі тривають стрілецькі бої, під час яких українські військові намагаються вибити окупантів із забудови.

Російські війська намагаються закріпитися у житлових кварталах, однак українські підрозділи системно виявляють та ліквідовують штурмові групи противника. Паралельно бійці «Скелі» та 155-ї ОМБр у взаємодії з іншими підрозділами активно застосовують ударні дрони проти російських сил у північно-західній частині Покровська.

Саме цю ділянку окупанти намагаються використати як плацдарм для накопичення живої сили перед подальшим просуванням у напрямку Гришиного.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Гришине
Покровський напрямок бої за Гришине
155 ОМБр імені Анни Київської 7 корпус ДШВ 425 Скеля

