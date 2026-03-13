Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Українці виїжджають з окупованих територій: чесні історії
13 березня 2026, 15:59

Українці виїжджають з окупованих територій: чесні історії

Що розповідають українці, які виїхали з окупованих Росією регіонів Що розповідають українці, які виїхали з окупованих Росією регіонів

Українці, які нині мешкають на тимчасово окупованих територіях, можуть повернутися на підконтрольну територію України через єдиний гуманітарний коридор (Волинська область) — на кордоні з Білоруссю. Багато хто розповідає, з якими труднощами стикається під час виїзду з окупації. Про це повідомляє «Настоящее время».

Єдиний пункт пропуску, який працює як гуманітарний коридор між Україною, Білоруссю та Росією, називається Доманово-Мокрани. Волонтер організації Helping to Leave Сергій допомагає українцям виїжджати. За його словами, тут модульне містечко для людей, які перетнули кордон, їм усім надають допомогу.

«Він функціонує лише на вхід на територію України, в один бік. І лише громадяни України можуть повернутись на територію нашої держави через цей пункт пропуску. Щодня пункт перетинають від 10 до 20 осіб, станом на даний момент на цей сезон. Влітку ця цифра досягала 100 осіб», — розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

Віктор та Надія з Голої Пристані Херсонської області поділилися своїми емоціями: «Ви не уявляєте, де ми були. Ніхто вам так не розкаже. Там пекло. Міни стоять… (окупанти) пальці виривають, нігті. Це не казки, це насправді. Струменем б'ють, дубасять. Так з наших знущалися», — розповів Віктор.

Жителька Херсонщини Оксана підтвердила його слова, заявивши, що чоловіків «вивозили, допитували та лупцювали».

Своєю чергою волонтер Сергій розповів зворушливу історію, як забирав маленького хлопчика з бабусею, його батьки загинули внаслідок удару російського дрону.

«Їде бабуся із онуком. Мами з татом вже немає в живих, ворожий дрон. На другий день приїхали онука забирати, бо вона вже не потрапляє за тим законодавством під опіку. І вона їде з тим онуком. І я кажу: «Мішаню, ви їдете до Києва?», каже: «Так, до мами та тата». Я розумію, що хлопчику вісім чи десять років, він грає. Все розуміє, але не розуміє, що немає батьків», — розповів він.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Події
окуповані території
Події
Війна
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір