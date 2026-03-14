Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
ООН заявила про злочин проти людяності через вивезення дітей з України
14 березня 2026, 16:16

Частину українських дітей після депортації розмістили у 21 регіоні РФ.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України заявила, що депортація та примусове переміщення українських дітей російською владою є злочинами проти людяності. Про це йдеться у новому звіті, представленому під час сесії Ради ООН з прав людини.

За даними комісії, тисячі дітей були вивезені до Росії або переміщені на тимчасово окуповані території України. Наразі підтверджено щонайменше 1205 випадків депортації чи примусового переміщення дітей із п’яти українських регіонів.

Голова комісії Ерік Мьосе наголосив, що такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. За його словами, дітей не можна примусово розлучати з батьками чи законними опікунами.

У звіті зазначається, що російська влада створила систему, яка сприяла переміщенню дітей до РФ та їх подальшому влаштуванню в сім’ї або установи на території країни. Частину дітей розмістили у 21 регіоні Росії, а також на окупованих територіях України.

Мапа переміщення депортованих Росією українських дітей.

Крім того, багатьом дітям після переміщення надавали російське громадянство, а їхні дані вносили до баз усиновлення. При цьому батьки часто не отримували інформації про місцезнаходження дітей і змушені були самостійно розшукувати їх

У комісії наголошують, що ця політика реалізовувалася на найвищому рівні керівництва Росії за участі президента Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав звіт комісії, заявивши, що його висновки підтверджують системний характер порушень міжнародного права з боку Росії.

За словами дипломата, міжнародна спільнота має посилити тиск на Москву, щоб забезпечити повернення українських дітей та притягнення винних до відповідальності.

За даними української влади, з початку повномасштабного вторгнення Росія могла депортувати або примусово перемістити понад 20 тисяч українських дітей.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Росія Україна
Інше
права людини депортація дiтей злочин проти людяності
Організації
ООН

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

ВІДЕО
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір