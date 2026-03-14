ООН заявила про злочин проти людяності через вивезення дітей з України

Частину українських дітей після депортації розмістили у 21 регіоні РФ.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України заявила, що депортація та примусове переміщення українських дітей російською владою є злочинами проти людяності. Про це йдеться у новому звіті, представленому під час сесії Ради ООН з прав людини.



За даними комісії, тисячі дітей були вивезені до Росії або переміщені на тимчасово окуповані території України. Наразі підтверджено щонайменше 1205 випадків депортації чи примусового переміщення дітей із п’яти українських регіонів.



Голова комісії Ерік Мьосе наголосив, що такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. За його словами, дітей не можна примусово розлучати з батьками чи законними опікунами.



У звіті зазначається, що російська влада створила систему, яка сприяла переміщенню дітей до РФ та їх подальшому влаштуванню в сім’ї або установи на території країни. Частину дітей розмістили у 21 регіоні Росії, а також на окупованих територіях України.

Мапа переміщення депортованих Росією українських дітей.

Крім того, багатьом дітям після переміщення надавали російське громадянство, а їхні дані вносили до баз усиновлення. При цьому батьки часто не отримували інформації про місцезнаходження дітей і змушені були самостійно розшукувати їх



У комісії наголошують, що ця політика реалізовувалася на найвищому рівні керівництва Росії за участі президента Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.



Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав звіт комісії, заявивши, що його висновки підтверджують системний характер порушень міжнародного права з боку Росії.



За словами дипломата, міжнародна спільнота має посилити тиск на Москву, щоб забезпечити повернення українських дітей та притягнення винних до відповідальності.

The Commission's findings confirm that Russia's widespread and systematic… — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 10 березня 2026

За даними української влади, з початку повномасштабного вторгнення Росія могла депортувати або примусово перемістити понад 20 тисяч українських дітей.

