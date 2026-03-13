Медичний директор Євгеній Налбат виконуватиме обов'язки директора Центру екстреної медичної допомоги

Налбат виконує обов''язки директора Центру

В четвер, 12 березня, начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін звільнив директора Центру екстреної медичної допомоги. За його словами, зараз триває реорганізація закладу.



«Підписав розпорядження про звільнення директора Центру після завершення перевірки Держаудитслужби», — заявив начальник адміністрації.



Філашкін уточнив, що його обов'язки виконуватиме медичний директор Євгеній Налбат.



Раніше ми писали, що працівникам бригад екстреної медичної допомоги, які працюють у зоні бойових дій, профінансовано заробітну плату за лютий 2026 року з урахуванням доплат за роботу у зоні можливих та активних бойових дій.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»