Медичний директор Євгеній Налбат виконуватиме обов'язки директора Центру екстреної медичної допомоги

В четвер, 12 березня, начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін звільнив директора Центру екстреної медичної допомоги. За його словами, зараз триває реорганізація закладу.
«Підписав розпорядження про звільнення директора Центру після завершення перевірки Держаудитслужби», — заявив начальник адміністрації.
Філашкін уточнив, що його обов'язки виконуватиме медичний директор Євгеній Налбат.
Раніше ми писали, що працівникам бригад екстреної медичної допомоги, які працюють у зоні бойових дій, профінансовано заробітну плату за лютий 2026 року з урахуванням доплат за роботу у зоні можливих та активних бойових дій.
Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
