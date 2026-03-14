Україна виробляє три ракети «Фламінго» на добу

Ракета "Фламінго".

Українська оборонна промисловість наразі здатна виготовляти до трьох ракет «Фламінго» щодня. Про це в інтерв’ю ProUA повідомив співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман.



За його словами, виробничі можливості можуть значно зрости після завершення розробки власного ракетного двигуна. Новий силовий агрегат створюють спеціально для польотів на малих висотах, що має підвищити ефективність системи.



Штілерман зазначив, що після переходу на власний двигун компанія зможе нарощувати виробництво до обсягів, які будуть потрібні замовникам.

Раніше в мережі з’явилося відео, на якому, було зафіксовано удар ракети «Фламінго» по військовому підприємству в Удмуртії.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»