Український дрон сіткою збив російський БПЛА «Молнія»
14 березня 2026, 18:11

Дрон-перехоплювач застосував сіткомет проти БПЛА «Молнія».

Українські розробники показали незвичний спосіб боротьби з російськими безпілотниками. Дрон-перехоплювач знищив ворожий БПЛА «Молнія», застосувавши спеціальний сіткомет. Відео роботи безпілотника оприлюднив Telegram-канал розробників Ptashka Drones.

На опублікованих кадрах видно, як дрон-перехоплювач наближається до російського безпілотника та випускає сітку. Вона заплутує ворожий апарат, після чого той втрачає керування і падає.

Таким чином український безпілотник знищив ціль без підриву або тарана — способів, які найчастіше використовують під час перехоплення повітряних дронів.

Раніше подібну технологію можна було побачити переважно на цивільних дронах, зокрема на модифікованих апаратах DJI Mavic, однак тепер цей підхід починають застосовувати і спеціалізовані дрони-перехоплювачі.

«Такого збиття "Молнії" ви ще не бачили! Працює перехоплювач із сіткометом "Пташка"», — зазначили розробники у дописі до відео.

Нагадаємо, у ніч на 14 березня російські війська здійснили одну з масованих атак безпілотниками, застосувавши 430 ударних БПЛА різних типів — «Шахед», «Гербера», «Італмас» та інші.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Інші публікації

12:23
Окупанти викрадають авто на Донеччині для запчастин у Ростов
17:34
Перша мирна жертва російської агресії: 12 років від дня загибелі Дмитра Чернявського у Донецьку
16:14
Паводок затопив 14 мостів на окупованій Луганщині
15:59
Українці виїжджають з окупованих територій: чесні історії
12:59
В окупованій частині Донеччини після атаки дронів обвалилася будівля «лікарні»
11:00
У Севастополі домові чати перевели в месенджер MAX
09:56
Окупанти знесуть ще майже 80 багатоповерхівок у Сіверськодонецьку – ОВА
19:55
«Націоналізація» в окупації: росіяни «офіційно» захоплюватимуть українське майно на Луганщині
12:58
Пушилін розраховує на «реалізацію туристичного потенціалу» Азовського моря: за час окупації якість води там погіршилася
12:52
На Донеччині з армії РФ втік узбек, засуджений за зґвалтування
12:15
ЗСУ уразили пускову установку С-300В та склади армії РФ у Луганській та Донецькій областях
10:12
В окупованій Луганській області міста «потопають» у смітті: в ОВА розповіли про ситуацію
10:05
У Маріуполі збирають дані про мешканців для перегляду прав на нерухомість
09:56
Дрони атакували район окупованого Довжанська на Луганщині
22:18
На окупованому Донбасі фіксують масштабні перебої зі світлом
14:59
Дрони вразили склад боєприпасів російських загарбників у Маріупольському районі
14:04
Агент спротиву проник у зенітний підрозділ ЗС РФ — «АТЕШ»
23:38
Пушилін запропонував Путіну виділяти по «15 соток землі» російським солдатам, які залишаться на окупованій Донеччині
22:00
Пасічник заявив про атаки безпілотників на окуповану Луганську область
16:55
Путін розповів про «відновлення» Донеччини на тлі зруйнованих Вугледара, Авдіївки та Бахмута
усі новини
15:04
Чотири авіабомби по житлових кварталах: кількість жертв удару по Запоріжжю зросла
13:37
На Донеччині знищені позиції окупантів
12:55
Двоє медиків загинули після атаки російського дрону на Харківщині
12:15
У Дружківці оголошено невідкладну евакуацію цивільних
11:49
З Донбасу евакуювали 27 тварин: двоє собак уже знайшли родини
10:39
Дев'ять міст і сіл на Донеччині зазнали російських ударів протягом доби
09:35
За ніч ППО України нейтралізувала майже 93 відсотки безпілотників
08:57
Донецька ОВА зафіксувала двох загиблих за 14 березня від російського обстрілу
08:41
Слов'янськ за добу пережив чотири атаки дронами
18:11
Український дрон сіткою збив російський БПЛА «Молнія»
17:27
У МЗС РФ допустили можливість застосування смертної кари до військових ЗСУ
16:43
Росія завдала удару по житловому кварталу Запоріжжя: є загиблий
16:16
ООН заявила про злочин проти людяності через вивезення дітей з України
15:25
ЗСУ ведуть бої з російськими військами у Гришиному
14:14
Краматорськ за добу пережив шість атак російських дронів
13:43
Україна виробляє три ракети «Фламінго» на добу
13:39
Генштаб підтвердив удар по Афіпському НПЗ та порту «Кавказ»
13:13
Росіяни біля Тендрівської коси знищили власний безекіпажний катер
12:23
Окупанти викрадають авто на Донеччині для запчастин у Ростов
11:44
Жителів Святогірська закликають евакуюватися через загрозу бойових дій
усі новини
Фото: ДСНС Запоріжжя Чотири авіабомби по житлових кварталах: кількість жертв удару по Запоріжжю зросла
15 березня, 15:04
Фото організації «Порятунок Тварин Харків» З Донбасу евакуювали 27 тварин: двоє собак уже знайшли родини
15 березня, 11:49
Слов'янськ за добу пережив чотири атаки дронами Слов'янськ за добу пережив чотири атаки дронами
15 березня, 08:41
Дрон-перехоплювач застосував сіткомет проти БПЛА «Молнія». Український дрон сіткою збив російський БПЛА «Молнія»
14 березня, 18:11
Наслідки удару РФ по Запоріжжю. Росія завдала удару по житловому кварталу Запоріжжя: є загиблий
14 березня, 16:43
Бої за Гришине у Покровському районі. ЗСУ ведуть бої з російськими військами у Гришиному
14 березня, 15:25
