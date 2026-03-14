Український дрон сіткою збив російський БПЛА «Молнія»

Дрон-перехоплювач застосував сіткомет проти БПЛА «Молнія».

Українські розробники показали незвичний спосіб боротьби з російськими безпілотниками. Дрон-перехоплювач знищив ворожий БПЛА «Молнія», застосувавши спеціальний сіткомет. Відео роботи безпілотника оприлюднив Telegram-канал розробників Ptashka Drones.



На опублікованих кадрах видно, як дрон-перехоплювач наближається до російського безпілотника та випускає сітку. Вона заплутує ворожий апарат, після чого той втрачає керування і падає.



Таким чином український безпілотник знищив ціль без підриву або тарана — способів, які найчастіше використовують під час перехоплення повітряних дронів.



Раніше подібну технологію можна було побачити переважно на цивільних дронах, зокрема на модифікованих апаратах DJI Mavic, однак тепер цей підхід починають застосовувати і спеціалізовані дрони-перехоплювачі.



«Такого збиття "Молнії" ви ще не бачили! Працює перехоплювач із сіткометом "Пташка"», — зазначили розробники у дописі до відео.



Нагадаємо, у ніч на 14 березня російські війська здійснили одну з масованих атак безпілотниками, застосувавши 430 ударних БПЛА різних типів — «Шахед», «Гербера», «Італмас» та інші.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»