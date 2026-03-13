В окупованій частині Донеччини після атаки дронів обвалилася будівля «лікарні»

В окупованій частині Донецької області після нічної атаки безпілотників обвалилося приміщення «лікарні». Про це повідомляє російське видання ASTRA з посиланням на заяви російської влади та повідомлення російських Telegram-каналів.



За даними Міністерства оборони Російської Федерації, чотири українські безпілотники вдарили по будівлі 10 березня близько 03:40. Стверджується, що в цей момент усередині перебували близько 180 людей.



Російський Telegram-канал WarGonzo своєю чергою повідомив, що внаслідок удару загинули вісім осіб. За його даними, у будівлі перебували приблизно 130 пацієнтів і близько 50 представників медичного персоналу.

Представники угруповання «ДНР» у Слідчому комітеті РФ заявили, що всі вісім загиблих нібито були співробітниками медичного персоналу.



Пізніше, 12 березня, російські джерела повідомили про десятьох поранених. Стверджується, що серед них дев’ять «медичних працівників» й один пацієнт.



Таким чином, за даними російської сторони, серед приблизно 50 «співробітників медперсоналу» постраждали 17 осіб — вісім загинули та дев’ять дістали поранення, тоді як серед близько 130 «пацієнтів» повідомляється лише про одного пораненого.

Прокремлівські медіа також стверджують, що після вибуху будівля зазнала серйозних пошкоджень — частково обвалилися дах і стіни другого поверху.



Водночас Генеральний штаб Збройних сил України 11 березня повідомляв про ураження кількох військових об’єктів в окупованій частині Донецької області в ніч із 10 на 11 березня.



Серед цілей називалися командний пункт російської мотострілецької бригади в районі Авдіївки, склад боєприпасів поблизу Широкої Балки, а також склади матеріально-технічного забезпечення біля Мар’янівки та Пришиба.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»