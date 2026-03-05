Стало известно, как в Белгородской области предупреждают о дронах

Горящий автомобиль в Белгородской области после удара дрона.

В Белгородской области России действуют гражданские сети оповещения, которые информируют жителей о приближении беспилотников и сообщают о ситуации с безопасностью на дорогах региона. Об этом сообщил советник министра обороны Украины, специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов.



По его словам, в регионе сформировались неформальные сети информирования, в которых участвуют местные волонтёры. Для передачи данных они используют мессенджеры и портативные радиостанции.



Бескрестнов отметил, что такие радиосети работают в диапазоне 150–170 МГц и построены на базе недорогих радиостанций. Через них передаются сообщения о появлении беспилотников и текущей ситуации в регионе.



Кроме того, по словам специалиста, были созданы специальные веб-сайты и серверы для сбора информации и её распространения среди пользователей.



Комментируя ситуацию, Бескрестнов отметил, что подобные системы оповещения могли бы использоваться и в прифронтовых районах Украины.



«Я мог бы показать, как именно они это сделали, но это стало бы для них рекламой. Помните, сколько раз я писал о необходимости создавать подобные сети в прифронтовых зонах для распространения информации об угрозе беспилотников? Сейчас я уже думаю о запуске местных FM-радиостанций, которые передавали бы сообщения о воздушной угрозе. Уверен, что такое "радио" слушали бы все», — отметил он.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»