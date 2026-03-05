Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Жительница Краматорского района готовила взрыв ТЦК
05 марта 2026, 13:19

Жительница Краматорского района готовила взрыв ТЦК

Фото: СБУ

В Донецкой области задержали женщину, планировавшую взрыв здания ТЦК. По данным следствия, подозреваемая должна была спрятать самодельное взрывное устройство в мусорном контейнере рядом со входом в режимный объект.

Российские кураторы собирались дистанционно активировать бомбу в час пик, когда возле здания находилось бы наибольшее количество людей. Следствие установило, что после закладки взрывчатки женщина планировала покинуть регион на собственном автомобиле.

Далее она намеревалась направиться к западной границе Украины, чтобы выехать в Россию через территорию третьих стран. Сотрудники СБУ сорвали план еще на этапе подготовки. Подозреваемую задержали, когда она прибыла на место, где должна была встретить российский беспилотник.

По данным спецслужбы, именно этим дроном оккупанты собирались передать ей самодельное взрывное устройство. Во время задержания у женщины изъяли бомбу мощностью почти 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Взрывное устройство было начинено металлическими элементами для увеличения радиуса поражения и оснащено мобильным телефоном, который должен был использоваться для дистанционного подрыва. Следствие установило, что задержанная — жительница Николаевки Краматорского района.

По данным правоохранителей, она попала в поле зрения российских спецслужб после сообщений в чатах Telegram-каналов, где выражала поддержку полной оккупации области. Кроме того, во время расследования выяснилось, что женщина предлагала своему куратору из РФ использовать ее дом как скрытую «перевалочную базу» для российских диверсионно-разведывательных групп.

При обысках у подозреваемой также изъяли смартфон, с которого она координировала свои действия с представителем российских спецслужб. Следователи СБУ объявили ей подозрение в государственной измене. В случае доказательства вины женщине грозит пожизненное с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Напомним, в Измаиле Одесской области раскрыта схема регистрации Starlink для оккупантов.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Места
Николаевка Донецкая область Краматорский район
Бомба Задержание подрыв ТЦК
Удар по штурмовым группам РФ. МиГ-29 ВСУ уничтожили скопление штурмовых групп РФ
05 марта, 16:12
Удар по складу ГСМ в оккупированном Мариуполе. Фото: кадр из видео ССО уничтожили район базирования системы ПВО в Крыму и склад ГСМ в Мариуполе
05 марта, 15:37
В результате очередной атаки российских беспилотников сгорели три автомобиля. В центре Херсона сгорели три авто в результате дроновой атаки
05 марта, 13:53
Удар по территории возле аэропорта Нахичевань. Иранский «Шахед» атаковал Международный аэропорт Нахичевань
05 марта, 10:59
Авиаудар по штурмовикам ВС РФ в Покровске. Украинская авиация нанесла удары по штурмовым группам РФ в Покровске
05 марта, 09:49
Скриншот: t.me/petrenko_iHS Запад Степногорска под контролем ВСУ: противник жалуется на сложную обстановку
04 марта, 21:58

