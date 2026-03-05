Жительница Краматорского района готовила взрыв ТЦК

Фото: СБУ

В Донецкой области задержали женщину, планировавшую взрыв здания ТЦК. По данным следствия, подозреваемая должна была спрятать самодельное взрывное устройство в мусорном контейнере рядом со входом в режимный объект.



Российские кураторы собирались дистанционно активировать бомбу в час пик, когда возле здания находилось бы наибольшее количество людей. Следствие установило, что после закладки взрывчатки женщина планировала покинуть регион на собственном автомобиле.



Далее она намеревалась направиться к западной границе Украины, чтобы выехать в Россию через территорию третьих стран. Сотрудники СБУ сорвали план еще на этапе подготовки. Подозреваемую задержали, когда она прибыла на место, где должна была встретить российский беспилотник.

По данным спецслужбы, именно этим дроном оккупанты собирались передать ей самодельное взрывное устройство. Во время задержания у женщины изъяли бомбу мощностью почти 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Взрывное устройство было начинено металлическими элементами для увеличения радиуса поражения и оснащено мобильным телефоном, который должен был использоваться для дистанционного подрыва. Следствие установило, что задержанная — жительница Николаевки Краматорского района.



По данным правоохранителей, она попала в поле зрения российских спецслужб после сообщений в чатах Telegram-каналов, где выражала поддержку полной оккупации области. Кроме того, во время расследования выяснилось, что женщина предлагала своему куратору из РФ использовать ее дом как скрытую «перевалочную базу» для российских диверсионно-разведывательных групп.

При обысках у подозреваемой также изъяли смартфон, с которого она координировала свои действия с представителем российских спецслужб. Следователи СБУ объявили ей подозрение в государственной измене. В случае доказательства вины женщине грозит пожизненное с конфискацией имущества.

