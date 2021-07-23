Коммунальный коллапс при «Л-ДНР»: Тарифы все выше, качество услуг все хуже

Рост тарифов в Донецке и Луганске произошел с 1 июля. Фото: Depositphotos

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей с 1 июля тарифы на жилищно-коммунальные услуги стали дороже. Представители группировок «ДНР» и «ЛНР» говорят, что общая квитанция подорожала в среднем на 17%. Ровно на столько же с 1 июля повысили местные «пенсии». Как относятся к этому жители и что происходит в ЖКХ ОРДЛО — узнавали журналисты «Новостей Донбасса».



Дешевая коммуналка — козырь пропаганды



Дешевые вода, газ и электричество были и пока остаются главным козырем российской и местной пропаганды в Донецке и Луганске. О том, что украинский тариф в разы сильнее бьет по кошельку, за семь лет конфликта успели рассказать по всем донецким, луганским и центральным российским телеканалам. Но их манипуляция заключается не в том, что это неправда. Тарифы действительно отличаются.



К примеру, если в начале лета житель Луганска заплатил за двухкомнатную квартиру с одним прописанным человеком около 1300 рублей или 500 гривен, то киевлянин в аналогичной ситуации заплатил в два раза больше. Но и уровень жизни в этих городах существенно отличается.

«Не такие уж у нас большие зарплаты, чтобы оплачивать. Но это для кого как, для кого это критично сильно, для кого — не очень. Сказать, что будет лучше ЖКХ — я не уверен», — рассуждает дончанин.



«Пенсию поднимают в среднем минимум около тысячи рублей, это у кого пенсия была 5600–5800, то будет 6600–6800, но это у тех, у кого минималка. А у кого пенсия была 7000–8000, значит так же и прибавляйте 17%. Ну, наши власти не забыли и про коммуналочку», — говорит житель Луганска.



Упадок во всех сферах



Разумеется, в украинских городах разнятся как зарплаты с пенсиями, так и коммунальные счета. Отличается и качество услуг, предоставленных коммунальщиками. Все это зависит от местной власти и громады.



Директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко поясняет, что каждый потребитель должен контролировать и качество коммунальных услуг, и расходы.



«Тут все зависит от вашего кошелька. Если он у вас глубокий, то вы можете себе позволить махнуть рукой. Ну, пришли какие-то непонятные 100 гривен долга. Ладно, заплачу, не буду связываться. С другой стороны государство должно создавать условия для того, чтобы люди могли контролировать потребление своих услуг», — отмечает эксперт.



В неподконтрольных Украине районах Донбасса эти процессы происходят по-другому. Донецкие и луганские пропагандистские СМИ только сейчас начали связывать плохое качество предоставляемых услуг с тем, что последние семь лет большинство коммунальных предприятий работали в убыток. Конечно, ржавую воду в кранах, отсутствие света по несколько дней, кучи мусора во дворах домов замечали и раньше, вот только не было принято говорить, что комфорт стоит намного дороже, чем то, что платят Донецк и Луганск в пику другим украинским городам.



В первых числах июля в Луганске перестали вывозить мусор. Проблему сложно не заметить: в жару неубранные свалки не дают о себе забыть из-за неприятного запаха. Как выяснилось, уже не первый мусорный коллапс произошел из-за того, что коммунальщики просто не справляются. Мусороуборочная спецтехника изношена на 95%, работников не хватает — многие уволились из-за низких зарплат, городу не хватает минимум тысячи машин для уборки твердых бытовых отходов.



В Луганске не вывозят мусор. Фото из соцсетей

И это реалии не только Луганска. Ряд неподконтрольных городов Луганщины и Донетчины уже не первый год живут с этой проблемой.



Но жителям отдельных районов Донбасса приходится «сражаться» не только с горами мусора. Буквально во всех сферах коммунальных услуг — упадок. По крайней мере, об этом заявляют местные так называемые чиновники.



Как и раньше, главной причиной порывов воды и оборванных электросетей в группировках «Л-ДНР» называют боевые действия и «наследие» старых украинских коммунальных служб. О низких зарплатах коммунальщиков говорят нехотя и вскользь.



«Условия труда довольно-таки тяжелые, идет война и довольно-таки низкая заработная плата», — утверждает Сергей Наумец, представитель группировки «ДНР», ответственный за ЖКХ.



Без воды



На днях Горловка, Харцызск и Амвросиевка остались без центрального водоснабжения из-за простой аварии на водоводе. В конце июня чинили водопровод в Зугрэсе и Старобешево. В начале лета без воды были поселки Тельмановского района, Докучаевска и Тореза.

Из-за постоянных порывов люди остаются без воды. Фото: скриншот видео

На подконтрольной «ЛНР» территории ситуация с водой еще хуже.



«С утра на два-три часа включат воду, и вечером на два-три часа. Ну, никогда такого не было, уже шестой десяток лет живу в Луганске в центре, но чтоб воды у нас не было — это вообще, возмущению нет предела. При Украине такого не было, а тут все эти семь лет.. Ну, ладно, 2014 год, война, поперебивали эти трубы, электропровода, но это ж поделали уже давно, все это работает. Но почему у нас все время выключают воду?!», — возмущается луганчанин.



С первых чисел июля нет воды в Ровеньках и Лутугино. Там жители вышли на протест, но внятного ответа от местных «чиновников» так и не получили.



На неподконтрольной Донетчине почти не осталось новых, целых водопроводных сетей.



«Врио директора» предприятия «Вода Донбасса» от «ДНР» Виталий Кижаев приводит удручающие данные по износу коммуникаций.



«Износ оборудования, износ сетей водопроводных, канализационных составляет 70 — 90%. Это очень высокий процент. Причины техаварий и потерь воды завязаны на изношенном оборудовании и сетях», — рассказал «чиновник».



Тарифы будут расти



Долги населения — еще одна причина, по которой предприятия работают в убыток. Только по Донецку «Воде Донбасса» не заплатили 620 миллионов рублей (это около 238,5 миллионов гривен). Должников грозятся отключить от услуг, а тарифы тем временем уже повышены. Но они не способны покрыть все затраты коммунальных предприятий.



В так называемой службе по тарифам при группировке «ДНР» говорят, что новые платежки покроют фактические затраты предприятий чуть больше, чем наполовину. То есть они не выйдут из убыточного состояния, не говоря уже о прибыльности. Из этого следует, что самопровозглашенные власти будут поднимать тарифы и дальше, либо запросят дополнительную помощь от своих кураторов в Кремле.

Из кранов дончан течет ржавая вода. Фото: скриншот видео

Директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко считает, что в любом населенном пункте, при любой власти чиновники могут злоупотреблять при формировании тарифной сетки.



«Они не должны надувать свои тарифы, когда исчисляются или определяются затраты предприятия. Для того, чтобы посчитать, сколько будет в следующем году, бухгалтер, экономист садятся и по каждой статье расходов смотрят, насколько может возрасти электричество или стоимость горюче-смазочных материалов, или стоимость газа. И вот тут есть поле для злоупотреблений. Они могут заложить какие-то более высокие суммы, как с советских времен повелось: бухгалтера всегда хотят подстраховаться. Поэтому они закладывают более высокие суммы для того, чтобы "если что", потом предприятие не попадало в пролет», — поясняет эксперт.



Чтобы этого не произошло, за большими компаниями следит государство, за малыми — исполкомы. Но, похоже, в отдельных районах Донбасса, где нет настоящего государства, а есть лишь квазиорганизации, чиновников обязали искусственно сдерживать тарифы.



Александр Сергиенко отмечает, что любое предприятие, если не имеет денег, начинает экономить.



«Что делает теплокоммунэнерго. Если ему не хватает газа или угля — на оккупированных территориях что хорошо, что там уголь, много угля своего — если ему мало, что делает предприятие: оно начинает не догревать теплоноситель, просто ухудшается качество услуг. Все это вот эти низкие тарифы, которые не соответствуют потребностям предприятий, они приводят с одной стороны — к ухудшению качества услуги, а с другой стороны — к разрушению самого предприятия», — говорит Сергиенко.