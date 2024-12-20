США готують новий пакет військової допомоги Україні на 1,2 мільярда доларів: у ЗМІ дізналися, що туди увійде

Система ППО NASAMS. Фото: Raytheon

Адміністрація президента США Джо Байдена найближчими днями оголосить про нову військову допомогу Києву в рамках Ініціативи допомоги безпеці Україні. Про це повідомило британське агентство Reuters із посиланням на джерела.



Пакет включає ракети-перехоплювачі для ППО та артилерійські боєприпаси. Однак точний вміст пакета стане відомим, коли його оголосять. Вартість пакета – близько 1,2 мільярда доларів.



Згідно з USAI, військова техніка закуповується в оборонної промисловості чи партнерів, а не береться з американських запасів, тобто для того, щоб прибути на поле бою, можуть знадобитися місяці чи роки.



Пакет USAI може бути одним з останніх кроків, зроблених адміністрацією Байдена для надання прямої підтримки Україні, оскільки Київ готується до повернення новообраного президента США Дональда Трампа, який публічно поставив під сумнів військову допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, що Україна отримала перші два мільярди доларів із «заморожених» активів РФ