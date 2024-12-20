Допомагає робити молодь лояльною до Кремля: СБУ повідомила про підозру в.о. «міністра молодіжної політики ДНР»

Виконувач обов'язків «міністра молодіжної політики ДНР» Юрій Мартинов. Фото: окупаційна адміністрація Донецької області

Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність виконувача обов'язків так званого «міністра молодіжної політики ДНР». Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.



Йдеться про Юрія Мартинова. Фігурант всіляко допомагав загарбникам залучати молодь з окупованих територій до громадських організацій та робити її лояльною до Кремля.



Слідство встановило, що чоловік почав співпрацювати з окупантами з 2014 року. Тоді він очолював «Комітет з питань молоді, спорту та туризму» у псевдопарламенті «ДНР», активно співпрацював з установами країни-агресора як голова «Федерації карате» та регіонального центру «Російського союзу бойових мистецтв».



У 2023 році Мартинов погодився керувати «Міністерством молодіжної політики ДНР». Ключовим його завданням була організація та координація діяльності «установи».



Колаборант також став пропагандистською медійною фігурою. Він з'являється у друкованих ЗМІ, телебаченні, інтернет-ресурсах, використовуючи їх для популяризації діяльності «органів влади» та голів проросійських угруповань.



Слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру заступнику Герасимова Олексію Кіму, який наказав ударити по журналістах Reuters у Краматорську.