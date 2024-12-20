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Шмигаль назвав точну дату, коли Україна перекриє російський газ

20 грудня 2024, 16:11

Шмигаль назвав точну дату, коли Україна перекриє російський газ

Шмигаль назвав точний час, коли Україна перекриє газ. Фото: скриншот з відео Шмигаль назвав точний час, коли Україна перекриє газ. Фото: скриншот з відео

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна припинить транзит російського газу 1 січня у 2025 році. Про це він сказав під час запитання уряду у Верховній Раді.

«Позиція України дуже чітка: ми послідовно обстоюємо санкціонування російських як активів, так і їхніх ресурсів, і газу, і нафти. Ми проти будь-яких та будь-якої підтримки агресора через продаж газової або нафтової російської молекули. Це позиція президента України, і це позиція уряду України. На сьогоднішній день ми розуміємо, що угода про транзит газу закінчується 1 січня 2025 року», — зазначив він.

За його словами, о 07:00 фізично транзит буде перекрито у зв'язку із завершенням угоди.

При цьому, глава уряду уточнив, що відновлення транзиту буде можливим на запит Європейської комісії, якщо це буде не російський газ.

Щодо транзиту російської нафти, то Україна поки не може порушити цю угоду.

«У зв'язку з тим технічно компанія відповідно продовжує транзит на запит європейської сторони. Але ми працюємо над тим, щоби накласти 100% санкцій на російські молекули», — резюмував Шмигаль.

Коментар міністра буде з 46 хвилини 15 секунд. 



Раніше ми писали, що український президент Володимир Зеленський на прес-конференції за результатами засідання Європейської Ради повідомив , що Україна не займатиметься транзитом російського газу.

 

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