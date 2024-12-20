Росія вдарила по Києву ракетами: є постраждалі

Пожежа виникла після російського ракетного удару в Голосіївському районі Києва. Фото: КМВА

У Києві через російську ракетну атаку сьогодні вранці, 20 грудня, фіксують падіння уламків у ряді районів. Відомо про постраждалих та про пожежі. Про це повідомляє місцева влада і телеграм-канали.

За останніми даними місцевої влади, фрагменти повітряних цілей впали у чотирьох районах. Так, уламки впали у Голосіївському, Солом'янському, Шевченківському та Дніпровському районах столиці.

«Є спалах на дахах будівель, також горять машини. Також пошкоджено тепломагістраль у Голосіївському районі», — розповів міський голова Віталій Кличко.

Мер додав, що медики госпіталізували двох постраждалих.

У Дніпровському районі було пошкоджено недобудову через падіння уламків збитих ракет.

У Солом'янському районі столиці є попередні дані про спалах у будівлі.

У Шевченківському районі відомо про пожежу.

У Голосіївському районі через російську атаку виникла пожежа в будинку номер 72 по вулиці Антоновича, також у телеграм-каналах пишуть про машини, що горять на дорозі.