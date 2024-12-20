У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки

Росіяни атакували Київ. Фото: ДСНС

Зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на українську столицю 20 грудня. Станом на 16:26 13 людей отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.



«Чоловік отримав різану рану та забій кінцівок. Допомога була надана на місці. Таким чином, загальна кількість постраждалих внаслідок ракетного удару — 13 осіб», — йдеться у повідомленні.





Крім того, одна людина загинула.



У відомстві зазначили, що Росія має відповісти за всі злочини проти мирного населення.



Нагадаємо, що вранці 20 грудня Росія балістичними ракетами атакувала Київ. Станом на 12:59 було відомо про 12 постраждалих.



Крім того, пошкоджено декілька посольств.