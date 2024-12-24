За добу в Україну в'їхало на 11 тисяч осіб більше, ніж виїхало

Пасажиропотік на державному кордоні залишається досить високим, за добу до України в'їхало на 11 тисяч громадян більше, ніж виїхало. Про це йдеться у звіті Державної прикордонної служби України.



За минулу добу прикордонники зафіксували 127 тисяч перетинів державного кордону.



«Кількість осіб, які в’їхали в Україну (69 тис.), перевищує кількість громадян, які виїхали з країни (58 тис.)», - повідомляють прикордонники.



Найбільше навантаження спостерігається у пунктах пропуску на кордоні з Польщею, хоча зростання пасажиропотоку фіксується на всіх напрямках.