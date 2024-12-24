Республіканці мають намір провести слухання в Конгресі США щодо випадків корупції в Україні — Kyiv Post

У Конгресі США планують провести слухання щодо корупції в Україні

Як тільки республіканці візьмуть під свій контроль Палату представників, Сенат і Білий дім, Україна суворо звітуватиме за допомогу США. Також відбудуться слухання у Конгресі щодо корупції. Про це українському англомовному виданню Kyiv Post повідомив один із інсайдерів у Вашингтоні.

Зазначається, що нещодавні заяви новообраного президента Дональда Трампа про підтримку України після його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Парижі створили відчуття оптимізму, що Америка може приготувати для України далі. Однак деякі інсайдери серед республіканців не такі впевнені, що для Києва все пройде гладко.

«Я був на Капітолійському пагорбі минулого тижня і почув багато занепокоєння з приводу корупції в Україні», — зізнається Стівен Мур, колишній керівник апарату високопоставленого конгресмена-республіканця, якого видання Politico називає «людиною Республіканської партії в Києві».

Після зустрічі з більш ніж 100 офісами Республіканської партії в Капітолії, щоб ознайомити їх із ситуацією в Україні, Мур сказав Kyiv Post, що він упевнений, що «новий республіканський Конгрес хоче допомогти Україні перемогти». Однак вони також хочуть «побачити відповідальність за гроші, які США надіслали — аж до долара».

«Чекайте на багато слухань із докладними питаннями» про те, чи була американська допомога Україні використана належним чином, каже Мур, зазначаючи, що «якщо українці не зможуть відповісти на ці питання, республіканці не мають наміру це прощати».

Інсайдери з Вашингтона кажуть, що керівників Конгресу цікавить не лише підзвітність – основна тема для розмов республіканців упродовж багатьох місяців – а й розслідування можливої корупції в Україні.

Говорячи з виданням American Conservative, конгресмен-республіканець Метт Розендейл на початку цього року сказав: «Ще кілька років тому єдине, що ми знали про Україну, це те, що це найкорумпованіша країна, про яку хтось чув... Намагатися повірити і сподіватися, що, можливо, зараз фінансування керується краще, ніж раніше, смішно».

«Якщо більше людей дізнаються про таку кричущу корупцію, це призведе до подальших розслідувань і навіть до слухань у Конгресі», — сказав колишній керівник апарату голови комітету Палати представників закордонних справ.

Раніше повідомлялося, що США готують новий пакет військової допомоги Україні на 1,2 млрд. доларів.