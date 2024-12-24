ППО України збила 36 із 60 БПЛА, 23 — локаційно втрачені

ППО України збила 36 із 60 БПЛА росіян. Фото: ПС ЗСУ

З 10.00 23 грудня по 09.00 24 грудня 2024 року Росія атакувала територію України 60 ударними БПЛА «Shahed» та безпілотниками інших типів. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.



Станом на 10.00 підтверджено збиття 36 ударних БПЛА «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.



За даними ПС ЗСУ, через активну протидію Сил оборони 23 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один БПЛА досі у повітрі.

Нагадаємо, днем раніше ППО України збила 47 із 72 БПЛА окупантів, 25 не досягли цілей.