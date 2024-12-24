РФ обстріляла Покровськ з РСЗВ «Град»: поранено мешканця

Російська армія 23 грудня атакувала Покровськ Донецької області за допомогою реактивної системи залпового вогню «Град». Внаслідок ударів постраждав місцевий житель. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Вчора о 8:30 ранку під ударом з боку російських військ виявилася південно-східна частина міста. Було застосовано РСЗВ «Град». Пошкоджено щонайменше 5 приватних домоволодінь та гаражний кооператив. Поранено місцевого жителя 1978 року народження», — йдеться у повідомленні.



У деяких будинках та трьох гаражах виникла пожежа.



Крім того, о 09:00 внаслідок падіння ворожого дрона у східній частині Покровська пошкоджено будинок. Відбулось загоряння будинку площею 99 м кв. та літньої кухні площею 42 м кв. Локалізувати пожежу вдалося об 11:00.



Близько 11:00 внаслідок обстрілу сталося займання приватного будинку у західній частині міста. Обійшлося без постраждалих.



Раніше ми писали, що за 23 грудня внаслідок обстрілу Донецької області російські війська вбили одного мешканця Донецької області — у Костянтинівці.