Росіяни сім разів обстріляли населені пункти Донеччини: Філашкін розповів про наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ за минулу добу, 23 грудня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Під російський удар потрапили три райони, пошкоджено будинки та промислові будівлі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



Покровський район. У Покровську поранено людину, пошкоджено 7 будинків.



Краматорський район. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджені 4 приватні будинки, 3 кіоски, газогін.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 4 промислові будівлі. У Сіверську поранено людину, пошкоджено 15 будинків.



Раніше ми писали, що російські військові обстріляли Покровськ на Донеччині.