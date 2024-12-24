Обстріл Херсона: можливе повне знеструмлення мікрорайонів

Після обстрілу РФ Корабельного району у Шуменському мікрорайоні виникли перебої з електро- та водопостачанням, а також перебої з електрикою та водою в Дніпровському районі. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«Фахівці вивчають обсяги пошкоджень і, як тільки дозволить безпекова ситуація, вони проведуть аварійно-відновлювальні роботи. Про заживлення Шуменського ми повідомимо додатково. Стежте за нашими оновленнями», — написав Мрочко у своєму телеграм-каналі.



Також перебої з електрикою та водою виникли й у Дніпровському районі. Можливе повне знеструмлення деяких мікрорайонів.

Нагадаємо, російські війська провели масований обстріл Херсона, після атаки з'явилася інформація про постраждалих та пошкоджених будинків.