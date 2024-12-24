Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Обстріл Херсона: можливе повне знеструмлення мікрорайонів

24 грудня 2024, 10:59

Обстріл Херсона: можливе повне знеструмлення мікрорайонів

Після обстрілу РФ Корабельного району у Шуменському мікрорайоні виникли перебої з електро- та водопостачанням, а також перебої з електрикою та водою в Дніпровському районі. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Фахівці вивчають обсяги пошкоджень і, як тільки дозволить безпекова ситуація, вони проведуть аварійно-відновлювальні роботи. Про заживлення Шуменського ми повідомимо додатково. Стежте за нашими оновленнями», — написав Мрочко у своєму телеграм-каналі.

Також перебої з електрикою та водою виникли й у Дніпровському районі. Можливе повне знеструмлення деяких мікрорайонів.

Нагадаємо, російські війська провели масований обстріл Херсона, після атаки з'явилася інформація про постраждалих та пошкоджених будинків.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Херсон
Інше
Війна обстріл Херсона пошкодження лінії електромереж пошкоджена інфраструктура

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:24
Родичів бійців ЗСУ депортують із окупованих територій — Андрющенко
13:38
На захопленій частині Луганщини заборонили запускати безпілотники
09:49
В окупованому Донецьку в будинку спалахнула пожежа: постраждав чоловік
09:33
В окупованому Бердянську підірвано автомобіль голови окупаційної ради
08:27
Путін міг відмовитись від захоплення Покровська — ISW
23:00
Головне за день: У РФ пошкоджено великий військовий склад. Тривають бої за Курахове
15:04
У Росії фактично заблокували YouTube, обсяг трафіку впав на 80% — ЗМІ
13:24
У захопленій Горлівці під час обстрілу постраждала людина
12:36
Окупанти вилучають бензин у жителів ТОТ Херсонщини - «Жовта Стрічка»
11:12
У Донецьку під обстріл потрапила лікарня імені Калініна
08:22
На Покровському напрямку ЗСУ розбили колону російських військ
22:30
Головне за день: Росіяни нова розстріляли полонених. В Орловській області горить нафтобаза
21:40
Головне за день: Російський бізнес в окупації. Атака безпілотників на Казань
16:27
Росіяни відкривають бізнес на захоплених територіях України: чим займаються ці компанії
15:38
Могили у дворах Селидового. Пушилін привіз ялинки до Авдіївки. На Луганщині відключили мобільний зв'язок — дайджест ►
23:30
Головне за день: Удари по Київу, Херсону та Кривому Рогу. У Донецьку атакували ФСБ РФ
21:44
«ДНР»: За день в окупації поранено 5 людей
18:00
«ЛНР» назвала свій бюджет на 2025 рік
12:57
Війська РФ замість штурму Херсонщини обирають суїцид — АТЕШ
12:35
На Луганщині росіяни відключили мобільний зв'язок у наближених до фронту містах – ОВА
усі новини
15:12
Британських військових можуть відправити на захід України навчати бійців ЗСУ — ЗМІ
14:59
Відомо, скільки жителів Луганщини попросили відправити їх до РФ у рамках обміну
14:55
РФ атакувала дроном-камікадзе АЗС у Дніпропетровській області
14:52
Військові з КНДР можуть взяти участь у параді 9 травня у Москві
14:31
Україна отримала $1 млрд від Японії та Великої Британії — Шмигаль
14:24
Родичів бійців ЗСУ депортують із окупованих територій — Андрющенко
13:48
Дрон врізався у будівлю академії МВС у російському Нижньому Новгороді
13:38
На захопленій частині Луганщини заборонили запускати безпілотники
12:57
Окупанти вбили одного цивільного у Костянтинівці
12:52
Війська РФ захопили три села на Донеччині — DeepState
12:36
У Краснодарському краї 18-річний хлопець, якого вивезли до РФ з-під Херсона вчинив суїцид, — росЗМІ
11:40
Орбан заявив, що війна в Україні закінчиться у 2025 році або переговорами, або повним знищенням однієї зі сторін
11:17
За добу в Україну в'їхало на 11 тисяч осіб більше, ніж виїхало
10:59
Обстріл Херсона: можливе повне знеструмлення мікрорайонів
10:54
Росіяни сім разів обстріляли населені пункти Донеччини: Філашкін розповів про наслідки
10:47
У Бєлгородській області РФ легковий автомобіль врізався в БТР із військовими
10:31
ППО України збила 36 із 60 БПЛА, 23 — локаційно втрачені
10:18
РФ обстріляла Покровськ з РСЗВ «Град»: поранено мешканця
10:06
Республіканці мають намір провести слухання в Конгресі США щодо випадків корупції в Україні — Kyiv Post
09:49
В окупованому Донецьку в будинку спалахнула пожежа: постраждав чоловік
усі новини
ВІДЕО
РФ вдарила дроном-камікадзе по АЗС на Дніпропетровщині. Фото: ДСНС Дніпропетровської області РФ атакувала дроном-камікадзе АЗС у Дніпропетровській області
24 грудня, 14:55
У Бєлгородській області РФ легковий автомобіль врізався в БТР із військовими У Бєлгородській області РФ легковий автомобіль врізався в БТР із військовими
24 грудня, 10:47
Удар ЗСУ по укріпленню окупантів під Покровськом. Фото: кадр із відео Українські війська знищили бронетехніку, піхоту та укріплення росіян під Покровськом: у ЗСУ показали відео
23 грудня, 23:04
Атака на аеродром «Міллерово». Фото: кадр із відео Безпілотники масовано атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ
23 грудня, 21:48
Російський військовослужбовець Олег Рудаков. Фото: кадр із відео Командири РФ віддають накази катувати та вбивати мешканців Луганщини: записи з телефону російського військового
23 грудня, 21:12
Знищення російської піхоти на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ вночі провели операцію та знищили російську піхоту на Покровському напрямку: кадри
23 грудня, 20:09
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір