Ракетні атаки: Наскільки захищені електростанції України та чи закриває їх «парасолька» ППО

Ракетна атака, Дніпро. Скріншот

Масовані ракетні атаки суттєво пошкодили цілу низку електростанцій та інших об'єктів енергетичної системи України. Російські війська завдавали ударів учора, атаки на енергетичну інфраструктуру продовжились і сьогодні: зокрема, у Дніпропетровській та Львівській областях. У багатьох містах розпочалися перебої з енергопостачанням. У Києві та деяких областях довелося вдатися до аварійних відключень електроенергії. При цьому вчора українська ППО збила понад половину ракет, випущених армією РФ. Наскільки вразливими є об'єкти критичної інфраструктури зараз? Наскільки добре спрацювала ППО і чи зможе Україна посилити свою протиповітряну оборону найближчим часом? У цих питаннях розбиралися «Новини Донбасу».







Ракетні атаки та перебої з електропостачанням

Російська армія вчора завдала ракетних ударів по великих містах у різних частинах України: Київ та область, Львів та область, Хмельницький, Житомир, Дніпро, Кривий Ріг, Одеса, Миколаїв, Харків та область, Конотоп — це Сумська область, по об'єктах Івано-Франківської області. Десятки ракет влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях та місті Києві. Електропостачання порушено практично по всій країні. Що саме зруйновано — не повідомляється. Опитані «Новинами Донбасу» експерти кажуть, найімовірніше — це електростанції та електропідстанції.



«Я думаю, що шкоди завдано серйозної, тому що таких атак не було вже давно», — пояснив експерт у сфері енергетики Володимир Омельченко.



Зважаючи на все, найбільше від ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури постраждали Харків та область.



«Місто Харків повністю знеструмлене, немає електроенергії, немає подачі води. Відповідно, ми зупинили метрополітен, евакуювали людей, люди перебувають на станції, зараз метрополітен працює як укриття. Ми дочекаємося відбою повітряної тривоги, і тоді вже наші ремонтні бригади виїжджатимуть і дивитимуться, як усунути глобальні руйнування, які завдав російський агресор», — зазначив мер Харкова Ігор Терехов.



Після вчорашніх ракетних ударів українській владі довелося запроваджувати графік аварійного відключення електропостачання: у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Сьогодні список регіонів доповнюється.



«Це означає, що недостатньо потужностей, можливо, перебиті якісь підстанції. Тому доводиться скорочувати постачання для якихось некритичних промислових потужностей та об'єктів, пов'язаних із якоюсь некритичною інфраструктурою», — розповів Омельченко.



Перебої з електропостачанням розпочалися й у деяких районах Сумської області. Через це і проблеми з водопостачанням. Без світла залишилось 90 відсотків Львова. Виникли проблеми й у Тернополі, Полтаві, деяких інших містах. Але загалом вивести з ладу всю енергосистему України — не вдалось ні вчора, ні сьогодні.



«Наша енергетична система дуже стійка, навіть попри влучення та руйнування підстанцій, теплових електростанцій. Існує у нас певний запас міцності», — повідомив експерт.



Навіть зараз Україна виробляє більше електроенергії, ніж споживає. І її можна перекидати у ті регіони, де виникли проблеми через ракетні атаки.



«Можливо перемикатися на різні лінії електропередач, маневрувати, система досить стабільна, маневрова, із серйозним профіцитом. Плюс активно залучені аварійні бригади. Енергосистема України була зроблена з розумом, і повністю її зруйнувати — це завдання нетривіальне, і я думаю, що це не вдасться», — пояснив Омельченко.

«Зимовий» план Путіна та робота ППО

Хоча це зараз одна з головних цілей Путіна. Про це «Новинам Донбасу» розповів військовий експерт Олег Жданов.



«У Путіна основний розрахунок на холоди. Він сподівається, що погода зробить для нього всю роботу: він руйнуватиме електростанції, теплові станції — і таким чином ми змерзнемо та приповземо на колінах проситися до складу РФ. Це його основний розрахунок. І завдання вбити якнайбільше мирного населення, зруйнувати максимально інфраструктуру, щоб країна просто здалася. Це вже вбивство цивільних, це тероризм чистої води», — наголосив Жданов.



Масована атака росіян 10 жовтня — це 83 випущені по території України ракети. І 45 із них збила українська ППО.



«Як для системи ППО, то оцінка дуже хороша, ефективність понад 50%, це дуже добре», — упевнений військовий експерт.



Але все ж таки українська система ППО зараз складається зі старих радянських комплексів. Їх недостатньо, щоби закрити всю територію країни. І всі об'єкти критичної інфраструктури.



«У нас просто немає такої кількості цих засобів, щоб ми могли їх у Києві поставити кілька сотень та оточити будь-які об'єкти. Або в тому ж Запоріжжі, яке на сьогодні горить, як смолоскип, через ракетні обстріли. Немає, і взяти їх, на превеликий жаль, ніде, а партнери не поспішають нам їх постачати», — сказав Жданов.



Але вчора, коли стався масований ракетний обстріл, міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила, що її країна хоче передати Україні першу систему протиповітряної оборони IRIS-T у найближчі кілька днів.



«Відновлення ракетних ударів по Києву та багатьох інших містах наголошує, наскільки важливо швидко надати Україні системи ППО. Тому зараз ми надаємо спеціальну підтримку засобами для протидії небезпеці з повітря. Найближчими кількома днями перша з наших чотирьох передових систем IRIS-T буде готова ефективно захищати українців», — заявила Ламбрехт.



Передача ще трьох систем планується наступного року. Також Україна має отримати сучасні системи ППО NASAMS від США. Але точні терміни постачання поки що невідомі.

Створити проблеми РФ може, але знищити енергосистему — ні

Коли Україна матиме сучасну протиповітряну оборону, ракети збиватимуть ще більше. А для Росії вони вже зараз у великому дефіциті. І настільки масовану атаку вони можуть собі дозволити максимум раз на кілька місяців, кажуть опитані «Новинами Донбасу» експерти.



«З погляду військового, цей удар безглуздий. А зі стратегічної точки зору — ірраціональний, тому що вони витрачають те, що років через 10 їм може стати в пригоді в інших ситуаціях, на зовсім інших напрямках. Вони зараз в Україні покладуть усе, що мають, і не матимуть нічого. У цьому плані це ірраціональний удар. Вони вже запустили руку у свій недоторканний запас ракет. Вони змушені їх запускати, щоб продемонструвати "страшну помсту"», — зазначив експерт у сфері безпеки Олексій Іжак.



Армія РФ може лише тимчасово створити проблеми у деяких регіонах України, але повністю знищити енергосистему країни, залишити Україну без електроенергії, водопостачання, зірвати опалювальний сезон — росіяни не можуть. Та й залишитись на якийсь час без світла чи газу для українців у нинішній ситуації — не найстрашніше.



«Якщо ми здамося, то це буде ще гірше, це буде терор українського народу. Дуже багато хто опиниться в концтаборах, будуть піддані фільтрації, тортурам, вислані на Далекий Схід. Це буде як сталінське чищення тридцятих років, але тоді це було через Голодомор, а зараз це буде через репресії та вбивства. Тож у нас — чи борись, чи помри. Іншого девізу сьогодні для України не бачу», — упевнений Жданов.



Олексій Іжак зазначив, що Україна вразлива, але видно межі можливості Росії.



«І вони не колосальні, вони абсолютно переносяться для нас. Ну і головне, свобода краща за рабство, жодні такі удари не можуть бути обґрунтуванням того, щоб йти на якісь поступки», — резюмував він.



Поступки призведуть лише до ще більшої агресії з боку Росії. Путін сприйме це як слабкість, а розуміє він лише мову сили, кажуть експерти. Тим часом одразу після вчорашніх та сьогоднішніх ударів в українських містах почали відновлювати електропостачання.