РФ використовує «Шахеди» для розвідки та наведення

«Шахед» наводить удар по Сумах

Росіяни почали використовувати «Шахеди» не лише для ударів, а й для розвідки та коригування. Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко.



За його словами, це почалося давно, а вчора ворог використав один із «Шахедів» для онлайн-трансляції атаки інших дронів по автотранспорту в Сумській області. Очевидно, що противник розвиватиме цей напрямок.

«Уже зараз необхідна комплексна протидія — від обмеження продажу SIM-карт і блокування підозрілого трафіку до розбудови повноцінної системи "дронової ППО" в тилу», - йдеться в повідомленні.



На думку волонтера, якщо рухатися тими самими темпами, тил залишиться беззахисним, а дронові атаки дедалі частіше супроводжуватимуться онлайн-розвідкою та управлінням. Це означає, що ворог зможе завдавати ударів не тільки по стаціонарних об'єктах, а й по рухомих цілях — насамперед по українських ЗРК.