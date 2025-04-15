Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Головне за день: Удари по Україні із «Москва-Сіті». У США бачать можливість угоди з Путіним

15 квітня 2025, 23:34

Головне за день: Удари по Україні із «Москва-Сіті». У США бачать можливість угоди з Путіним

Політика

 Спецпосланник Трампа Стів Уіткофф заявив, що бачить можливість мирної угоди з Путіним, а США та Росія можуть перебудувати відносини через «комерційні можливості». Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

США зірвали спільну заяву «Великої сімки» (G7), яка мала засудити ракетний удар по Сумах, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з дипломатичним листуванням.

Суспільство

 В окупованому Донецьку військовослужбовець 120-ї артилерійської бригади ЗС РФ Олександр Дєєв у стані важкого алкогольного сп'яніння відкрив вогонь по чотирьох військовослужбовцям цієї ж бригади та втіе з місця події. Однак пізніше під час затримання військовою комендатурою він отримав вогнепальне поранення шиї.

Офіційне кремлівське агентство «РІА Новини» показало, як оператори керують ударними дронами прямо з офісу у діловому центрі «Москва-Сіті». Сюжет присвячений новій системі управління БПЛА під назвою «Орбіта». За інформацією із сюжету, один із операторів, перебуваючи в «Москва-Сіті», керував дроном, який завдав удару по Часовому Яру.

Бойові дії

 Війська Росії вдарили по Лиману, поранено одну людину, пошкоджено господарську споруду, виникла пожежа. У ході атаки шістьма ударними безпілотниками у Слов'янську постраждала одна людина. Ще одна людина постраждала внаслідок артилерійського обстрілу Костянтинівки.

У Донецьку загинули двоє російських військових. Тіла двох окупантів знайшли на відкритій місцевості на околиці міста у районі вулиці Бірюзова. Вони загинули, намагаючись запустити безпілотник із вибухівкою. Серед цивільних постраждалих немає.

Сили оборони України атакували пункт дислокації 448-ї ракетної бригади ЗС РФ, яка вдарила по Сумах. Зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару уточнюються.

Щонайменше п'ять будинків пошкоджено внаслідок масової атаки БПЛА в Курську, одна людина загинула, ще дев'ять поранено. Зазначається, що на Заводській вулиці у житловому будинку після влучення дрону пошкоджено 8 та 9 поверх.

ТЕГИ

Інше
головне за день
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:34
Головне за день: Удари по Україні із «Москва-Сіті». У США бачать можливість угоди з Путіним
19:25
В Донецьку російський військовий розстріляв співслужбовців і втік: його затримували зі стріляниною
14:48
На ТОТ Донеччини «соцслужби» випитують у пенсіонерів дані родичів з України
23:00
Головне за день: РФ частково захопила Ямполівку. У Сумах знову вибухи
21:54
В Росію з окупованої Луганської області вивезуть тисячі дітей для пропаганди – ОВА
12:21
Окупанти на ТОТ Херсонщини шукають «нелояльних» через лікарів
11:31
У Луганську транспортний колапс: мости закрито, затори зростають
23:00
Головне за день: Десятки загиблих у Сумах. Удари по Куп'янську та Донеччині
23:32
Головне за день: Україна як повоєнний Берлін. РФ атакувала п'ять областей
23:00
Головне за день: «Безхазяйне» житло в окупації. В оточенні Трампа запропонували Росії землі України
21:30
Облік «безхазяйного» житла в окупації: чому місцеві жителі не можуть потрапити до своїх квартир
19:00
Фейки, пропаганда та допомога окупантам: на «воєнкора» з Горлівки чекає суд
08:03
Російські війська окупували Олександропіль на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Росармія вдарила по Житомирщині та Нікополю. ТЕС у Слов'янську більше не в строю
22:38
Для росіян чи місцевих? В окупації будують іпотечне житло
21:47
Пасажирське сполучення з окупованих територій під загрозою – у Кремлі скаржаться на диверсії
14:22
У РФ заявили про готовність запустити пасажирські поїзди між Донецьком, Маріуполем та Москвою
12:35
Кадри зруйнованої Красногорівки: місто перетворено на мертві руїни
12:23
На окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини та Криму розпочався призов до лав армії РФ
11:49
На Луганщині окупанти закрили на в'їзд прифронтове Сватове: в ОВА розповіли, що відомо
усі новини
23:34
Головне за день: Удари по Україні із «Москва-Сіті». У США бачать можливість угоди з Путіним
23:07
Українські снайпери ліквідували російських військових під Покровськом
22:34
У квітні кількість російських штурмів на фронті почала падати: у DeepState назвали причину
22:15
ЗСУ відбили масований штурм військ РФ на Краматорському напрямку: окупанти наступали у п'ять хвиль
21:13
В окупованому Донецьку під час запуску безпілотника з вибухівкою загинули російські військові
20:54
ЗСУ знищили рідкісну північнокорейську САУ «Коксан» на Покровському напрямку
20:26
Війська Росії вдарили по Лиману: виникла пожежа, є поранена
19:25
В Донецьку російський військовий розстріляв співслужбовців і втік: його затримували зі стріляниною
19:02
Сили спецоперацій ЗСУ провели наліт на російські позиції та взяли в полон окупантів
18:37
ЗСУ просунулися у Луганській області – ISW
17:30
Сили оборони України атакували пункт дислокації ракетної бригади ЗС РФ, яка вдарила по Сумах
16:59
У Маріуполі приїжджий із Росії влаштував стрілянину
16:28
Америка не підтримає заяву «Великої сімки» щодо засудження удару РФ по Сумах
16:16
США заблокували заяву G7 про засудження удару РФ по Сумах
16:16
ЗСУ знищили одразу дві станції російського дороговартісного комплексу РЕБ «Борисоглібськ-2» на Херсонщині
15:58
США збираються посилити санкції проти РФ
15:43
У «Резерв+» можна буде сплатити штраф за порушення військового обліку зі знижкою 50%
14:48
На ТОТ Донеччини «соцслужби» випитують у пенсіонерів дані родичів з України
14:24
НГУ створила два корпуси під командуванням «Редіса» та «Корнета»
13:42
Уряд виділяє 1,8 млрд грн для 180 прифронтових громад
усі новини
ВІДЕО
Окупант у прицілі українського снайпера. Фото: кадр із відео Українські снайпери ліквідували російських військових під Покровськом
15 квітня, 23:07
Знищена російська бронетехніка на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили масований штурм військ РФ на Краматорському напрямку: окупанти наступали у п'ять хвиль
15 квітня, 22:15
Удар по північнокорейській САУ «Коксан» на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили рідкісну північнокорейську САУ «Коксан» на Покровському напрямку
15 квітня, 20:54
Російські військові, взяті в полон ССО. Фото: кадр із відео Сили спецоперацій ЗСУ провели наліт на російські позиції та взяли в полон окупантів
15 квітня, 19:02
Російський комплекс РЕБ «Борисоглібськ-2» на окупованій Херсонщині. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили одразу дві станції російського дороговартісного комплексу РЕБ «Борисоглібськ-2» на Херсонщині
15 квітня, 16:16
Удар дронів по військах РФ на Курщині Дрони атакували позицію ЗС РФ у Курській області, чути детонацію БК
15 квітня, 10:10
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір