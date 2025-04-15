Головне за день: Удари по Україні із «Москва-Сіті». У США бачать можливість угоди з Путіним

Політика



Спецпосланник Трампа Стів Уіткофф заявив, що бачить можливість мирної угоди з Путіним, а США та Росія можуть перебудувати відносини через «комерційні можливості». Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.



США зірвали спільну заяву «Великої сімки» (G7), яка мала засудити ракетний удар по Сумах, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з дипломатичним листуванням.



Суспільство



В окупованому Донецьку військовослужбовець 120-ї артилерійської бригади ЗС РФ Олександр Дєєв у стані важкого алкогольного сп'яніння відкрив вогонь по чотирьох військовослужбовцям цієї ж бригади та втіе з місця події. Однак пізніше під час затримання військовою комендатурою він отримав вогнепальне поранення шиї.



Офіційне кремлівське агентство «РІА Новини» показало, як оператори керують ударними дронами прямо з офісу у діловому центрі «Москва-Сіті». Сюжет присвячений новій системі управління БПЛА під назвою «Орбіта». За інформацією із сюжету, один із операторів, перебуваючи в «Москва-Сіті», керував дроном, який завдав удару по Часовому Яру.



Бойові дії



Війська Росії вдарили по Лиману, поранено одну людину, пошкоджено господарську споруду, виникла пожежа. У ході атаки шістьма ударними безпілотниками у Слов'янську постраждала одна людина. Ще одна людина постраждала внаслідок артилерійського обстрілу Костянтинівки.



У Донецьку загинули двоє російських військових. Тіла двох окупантів знайшли на відкритій місцевості на околиці міста у районі вулиці Бірюзова. Вони загинули, намагаючись запустити безпілотник із вибухівкою. Серед цивільних постраждалих немає.



Сили оборони України атакували пункт дислокації 448-ї ракетної бригади ЗС РФ, яка вдарила по Сумах. Зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару уточнюються.



Щонайменше п'ять будинків пошкоджено внаслідок масової атаки БПЛА в Курську, одна людина загинула, ще дев'ять поранено. Зазначається, що на Заводській вулиці у житловому будинку після влучення дрону пошкоджено 8 та 9 поверх.