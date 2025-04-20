Міноборони РФ звинувачує Україну у порушенні перемир'я

Міноборони РФ звинуватило Україну в порушенні перемир'я, проте у відомстві також додали, що армія РФ зайняла вигідніші рубежі та позиції, продовживши просування вглиб і поліпшивши тактичне становище.
«ЗСУ після оголошення перемир'я 444 рази обстріляли позиції ЗС РФ і здійснили 900 ударів із застосуванням БПЛА», - ідеться в заяві російського відомства.
У Міноборони також підкреслили, що російська армія «суворо дотримується режиму припинення вогню». Раніше в Генштабі ЗСУ і президент України Володимир Зеленський, навпаки, звинуватили в зриві перемир'я російську сторону.
Попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь Росії, починаючи з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе. Тільки по FPV спостерігається збільшення у два рази з боку російської армії.
Найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на Покровському та Сіверському напрямках. На цих та деяких інших частинах фронту триває застосування російського важкого озброєння. З 00:00 до 12:00 цієї доби відбулося вже 26 російських штурмових дій.
«Ми фіксуємо кожне порушення Росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня і готові надати партнерам відповідну інформацію. Фактично або Путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що вони в Росії не мають на меті справжнього руху до завершення війни і їм потрібен лише вигідний піар у медіа», — йдеться у повідомленні.
Раніше війська РФ атакували FPV-дронами евакуаційне авто гуманітарної місії «Проліска».
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях