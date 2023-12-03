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Чорні «Шахеди» та SIM-картки: Що відомо про модернізацію дронів, якими атакує Росія

Новини Донбасу
03 грудня 2023, 08:15

Чорні «Шахеди» та SIM-картки: Що відомо про модернізацію дронів, якими атакує Росія

Уламки чорного «Шахеда», збитого над Києвом. Фото: Соцмережі Уламки чорного «Шахеда», збитого над Києвом. Фото: Соцмережі

У ніч на 25 листопада Росія здійснила атаку дронами територією України — наймасовішу за їх кількістю. Головною ціллю був Київ. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 74 БпЛА із 75 запущених. При цьому була зафіксована поява чорних Shahed-136. Детальніше — у матеріалі «Новин Донбасу».

Карбон і чорний колір для чого росіяни змінюють «Шахеди»

Сили оборони і поліція знаходять уламки збитих чорних безпілотників. Наразі точно не відомо, скільки їх запустила РФ під час масованої атаки.

Також є інформація про заміну матеріалу корпусу самого «Шахеда». Військові експерти припускають, що це покриття з мінімальною відбиваючою електромагнітною поверхнею.

Окупанти намагаються захистити свої БпЛА від виявлення, вважає екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

«Вони застосовують уже не метали, а композитні матеріали, які не фіксуються радіолокаційними та іншими засобами: карбонову складову, інші елементи. Дуже тонке напилення на дронах — вони чорні — ніби поглинає будь-які сигнали систем протиповітряної оборони», — пояснив він.

Уламки чорного «Шахеда», збитого над Києвом. Фото: Нацгвардія України

Маломуж зауважив, що військові РФ не знають про всі можливості України щодо відбиття подібних атак.

«Ми теж знаємо ці матеріали (що не фіксуються радіолокаційними засобами – ред.). У нас тривають дуже глибокі розробки. Ми самі маємо такі засоби, розуміємо, як їх використовувати для нанесення ударів, щоб бути непомітними, і, з іншого боку, як їх виявити. Ми використовуємо те, що противник не міг передбачити до кінця», – сказав колишній розвідник.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, росіяни й раніше вдосконалювали іранські безпілотники, застосовуючи світловідбивні речовини.

«Зараз ми бачимо, що використовували карбономатеріал. Карбон, який є поглинаючим матеріалом для радіолокаційного сигналу, і чорний колір – зрозуміло, чому...», – зазначив Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Це дещо ускладнить роботу протиповітряної оборони України, сказав він. Оскільки мобільним вогневим групам необхідна візуальна прив'язка до цілі. Військові, виявивши БпЛА, підсвічують його прожектором і знищують за допомогою великокаліберного кулемета або іншої стрілецької зброї.  

Однак це не завадило українським військовим збити майже всі запущені російськими військами безпілотники, акцентував речник.

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Не Shahed-238

Після виявлення уламків чорних дронів з'явилася інформація про те, що це можуть бути нові Shahed-238, з реактивним двигуном. Їх нещодавно презентував Іран. 

«Це не реактивні дрони. Іран показав перспективну модель нового «Шахеда». Невідомо поки що, з чого його виготовляють, у якій кількості, якою буде доля цього реактивного БпЛА, але сам факт – чорний колір. Може, росіянам сподобалася ця ідея», – прокоментував Юрій Ігнат. 

SIM-карта українського оператора - у дронах РФ

Ще одним «сюрпризом» у збитих російських дронах стала SIM-карта українського мобільного оператора «Київстар». На опублікованих у соцмережах фото видно батарею та модем із SIM-картою.

За словами експертів, таким чином росіяни можуть керувати своїми ударними БПЛА, відстежувати їхнє місцезнаходження та змінювати траєкторію польоту.

Дрон із SIM-картою. Фото: соцмережі

У «Київстарі» заявили, що співпрацюють із правоохоронними органами, щоб запобігти таким випадкам. А також констатували, що купити SIM-карту оператора мобільного зв'язку в Україні може безперешкодно будь-яка людина, а закон не обмежує покупця в кількості придбаних карток.

Як повідомлялося раніше, Росія в ніч на 25 листопада запустила по Україні рекордну кількість «Шахедів». Падіння уламків зафіксували в Солом'янському та Дніпровському районах Києва.

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