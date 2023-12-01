У російському безпілотнику виявили SIM-картку українського оператора мобільного зв'язку

SIM-карта у безпілотнику «Шахед». Фото з соцмереж

В ударному безпілотнику Shahed-136, який Росія запустила на територію України, знайдено SIM-картку українського оператора. Про це повідомили Інститут вивчення війни (ISW) та «Київстар» у Twitter.



Так, у одному зі збитих «Шахедів» знайшли SIM-картку оператора «Київстар», повідомляють українські телеграм-канали, які поширили фото.



Скоріш за все, SIM-карта дозволяє росіянам використовувати мобільну мережу оператора для відстеження місцезнаходження безпілотника, а також зміни траєкторії його польоту.



У «Київстар» також відреагували на поширену інформацію. Там заявили, що вже співпрацюють із правоохоронними органами для того, щоб «унеможливити повторення ситуації в майбутньому».