Окупанти атакували Україну рекордною кількістю «шахедів»

Росія в ніч на 25 листопада запустила Україною рекордну кількість «шахедів». Головною метою окупантів був Київ. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

«Цієї ночі агресор випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed-131/136. Основний напрямок удару — Київ», — йдеться у повідомленні.

Військові закликають українців залишатися у укриттях до відбою повітряної тривоги. Найближчим часом буде повідомлено про результат роботи протиповітряної оборони.

Раніше влада Києва повідомила, що в районі столиці було вражено близько 40 дронів-камікадзе. Також відомо, що на Дніпропетровщині вночі збили ракету та п'ять безпілотників.

Сили оборони півдня України повідомили, що в їхній зоні відповідальності було знищено три «шахеди». Один дрон «приземлили» на Миколаївщині, два — на Кіровоградщині. Попадань не зафіксовано.

У Києві повітряна тривога триває вже шість годин. У столиці та області активно працює ППО. Зафіксовано падіння уламків у кількох районах міста, зокрема у Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському.

Через падіння уламків у Солом'янському районі спалахнула пожежа на території дитячого садка. У цьому районі постраждала 11-річна дитина. Має гостру реакцію на стрес.

Також у центральній частині Києва через атаку без світла залишилися 77 будинків та 120 установ. Причина — знеструмлення повітряної лінії.