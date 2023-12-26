І сліду нема. Куди поділися нардепи з Донецької області після початку війни

Ілюстрацію створено в Midjourney для «Новин Донбасу»

З моменту повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого 2022 року та мобілізації всього суспільства для протистояння минуло вже понад півтора року.



Частина представників чинної влади підтримала опір агресору, записавшись до лав Сил оборони, хтось вирішив направити свою допомогу на роботу в парламенті, але були й ті, хто втік ще до початку вторгнення.



«Новини Донбасу» вирішили згадати про представників Донецької області у Верховній Раді, які залишили країну в найважчий для неї час.







Депутати, які склали свої мандати й відмовилися працювати у Верховній Раді, ці люди, які по суті, покинули своїх виборців, не забувши перед цим заробити цілі статки.



Тому після доступу до декларацій мажоритарників обраних від Донецької області з'явилася можливість проаналізувати стан «втікачів».

Нардеп від «ОПЗЖ» Христенко та його годинники

Почнемо з одного з найбагатіших. Народний депутат від забороненої партії «ОПЗЖ», який втік прямо перед повномасштабним російським вторгненням — Федір Христенко.



14 лютого він вилетів у Дубай. З 24 лютого 2022 року Христенко не відвідав жодного засідання Верховної Ради. На цю мить про місце перебування нічого невідомо. Проте він один із небагатьох нардепів, хто опублікував свою свіжу декларацію.

Депутат від забороненої партії «ОПЗЖ» Федір Христенко. Фото: Facebook

Так, 19 лютого 2022 року за кілька днів до повномасштабного російського вторгнення він орендував квартиру у Польщі розміром 173 кв. метри. А його дружина Марина 10 лютого 2022 року купила автомобіль БМВ найновішої моделі за майже 4 млн грн. Також дружина Христенко володіє нерухомістю у Києві, Київській області, а також у Росії.



Але найцікавіше — це ювелірні прикраси та годинники найдорожчих у світі брендів, ціновий діапазон яких від 20 до 450 тисяч доларів — «Патек Філіп», «Річард Мілле», «Булгарі», «Шопар», «Гаррі Вінстон» і це ще не всі бренди, які є у родини Христенків.



Також вони володіють колекцією картин 19 століття, колекцією скульптур та антикварними меблями. 2020 року Федір Христенко влаштував день народження для своєї дружини вартістю 1 мільйон доларів у Москві.



Запрошеними артистами були Філіп Кіркоров, Микола Басков, Григорій Лєпс та інші. Джерело такого неймовірно прибутку політика — невідоме.



Він був засновником та керівником компанії ТОВ «ІстГолдКапітал», яка займається неспеціалізованою оптовою торгівлею. Компанія входить до фінансової групи Брюховецьких-Кондаурових, ексдепутатів Горлівської міськради та за сумісництвом батьків дружини Христенко — Марини.



Про те, яким чином, ймовірно, міг отримати свої багатства нардеп Христенко, ми запитали у колишнього голови Зайцівської селищної військово-цивільної адміністрації, який жив у Горлівці та знайомий із частиною родини нардепа Христенка.



«Він одружився з горлівчанкою і трохи мав відношення до нашого міста, ставши зятем мого знайомого бізнесмена з Горлівки — продажного регіонала, який любить "руський мір". Людина — банальний фунт, на який навішали чуже майно. Не мати жодних статків до 2014 року, а потім у 2018 році перетворитися на дуже багату людину — так не буває. Ми мали б бачити якийсь бізнес у нього», — розповів колишній голова Зайцевської ВЦА Володимир Веселкін.



Христенко балотувався від Бахмута та Лимана. Наразі Бахмут після довгих боїв повністю зруйнований та окупований Росією.

Знищений Бахмут. Фото: Facebook

Лиман також зазнав значних руйнувань, був окупований російською армією, а потім звільнений восени 2022 року. Де знаходиться сім'я Христенко наразі невідомо. Але, очевидно, долею Бахмута та Лимана народний депутат не цікавиться.

Юрій Солод проміняв Слов'янськ на Дубай

Юрій Солод — нардеп від забороненої партії «ОПЗЖ» та чоловік скандально відомої Наталії Королевської. Солод балотувався у Слов'янську та ніколи не приховував своїх проросійських поглядів.

Юрій Солод виступав за зв'язок із РФ. Фото: Facebook

Напередодні повномасштабного російського вторгнення нардеп разом із дружиною виїхав з України до Риги, більше до країни не повертався, і, відповідно, своїх обов'язків як парламентар — не виконував.



На початку 2023 року втратив свій депутатський мандат через наявність російського громадянства. Остання публікація Юрія Солода в соціальних мережах — це привітання з Великоднем навесні 2022 року. Він побажав землякам миру.







На сьогодні немає даних про те, щоб він якимось чином допомагав жителям Слов'янська, які регулярно зазнають обстрілів російської армії. За інформацією «Української правди», Солод та Королевська перебралися до Дубаю та купили там нерухомість більш ніж за 10 мільйонів доларів.



Також журналісти проєкту «Схеми» виявили у Королівської нерухомості у Підмосков'ї, яку вона приховувала 16 років та не вносила до декларації.

Вадим Новинський: з бізнесмена до клірика московського патріархату

Вадим Новинський — один із найбагатших бізнесменів України та соратник Ріната Ахметова. Він став у 2019 році депутатом Верховної Ради завдяки голосам мешканців Маріуполя, а після російської блокади та окупації міста — у липні 2022 року вирішив скласти свої повноваження.



Новинський вважав, що буде ефективнішим не в політиці, а в гуманітарній, громадській та виробничо-економічній діяльності.



«Зараз відверто не до політики, час та обставини диктують інші пріоритети», — заявив бізнесмен.



Окрім гуманітарних питань, Вадим Новинський вирішив також зосередитися на служінні Українській православній церкві та на відновленні зруйнованих храмів. Наразі він має сан клірика в УПЦ московського патріархату.



На початку 2023 року проти Вадима Новинського Україна запровадила санкції. Згодом СБУ заарештувало майно екснардепа на суму близько 15 мільярдів гривень. Вадима Новинського визнали проросійським політиком та зрадником за його тісні зв'язки з московським патріархатом та членство у партії «Опозиційний блок».



За даними журналістів, зараз він перебуває у Німеччині й періодично його бачать на відпочинку у теплих країнах. Під час свого депутатства Вадим Новинський був членом Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій.

Проросійський нардеп Аксьонов

Скандальний депутат із Донецької області — Андрій Аксьонов склав свій мандат на початку 2023 року. Він ексмер міста Добропілля та потрапив до Верховної Ради за результатами довиборів у 2021 році. Присягу Аксьонов давав на заблокованій трибуні та під крики «Ганьба».



Його звинувачували у підтримці проросійського руху на Донбасі у 2014 році. Зокрема, нардеп із Волновахи та нинішній омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що у червні 2014 року Аксьонов отримав паспорт громадянина Росії на території анексованого Криму.

Андрій Аксьонов. Фото: Пресслужба Аксьонова

Але офіційних звинувачень відповідними органами йому пред'явлено не було. Примітно, що Андрій Аксьонов був одним із небагатьох народних депутатів, які у 2022 році проголосували проти ратифікації Стамбульської конвенції, яка закріплює захист прав та свобод людей.



На початку повномасштабного вторгнення Аксьонов звернувся до своїх виборців і закликав їх «зберігати спокій, не піддаватися паніці та не читати новини».



Наприкінці березня 2022 року у міськраді Добропілля заявили, що нардеп не допомагає своєму округу під час бойових дій. Де зараз перебуває Андрій Аксьонов — невідомо.

Нардеп Єфімов із Краматорська склав повноваження та сконцентрувався на бізнесі

Максим Єфімов — екснардеп із Краматорська. 1 грудня 2023 року він заявив про рішення скласти свої повноваження. Так, він нібито вирішив сконцентруватися на допомозі прифронтового міста, яке є тимчасовим обласним центром Донеччини.



Єфімов був співзасновником депутатської групи «Відновлення України», до якої входять 17 депутатів — колишні члени забороненої проросійської партії «ОПЗЖ».

Максим Єфімов. Фото: Fecebook

Він один із найбагатших народних депутатів, у 2021 році посів 51 місце у списку Форбс із $205 млн доларів, до 2014 року входив до «Партії Регіонів». З 90-х років екснардеп має відношення до машинобудівного бізнесу.



За даними журналістів, Максим Єфімов співвласник Старокраматорського машинобудівного заводу, «Енергомашспецсталі», «Донбасенерго». Також Єфімов був фігурантом журналістських розслідувань.



Найгучніша історія — Конгресно-виставковий центр «Парковий» у центрі Києва, територія колишнього вертолітного майданчика Януковича, а нині — модний івент-хол, у якому проводяться різноманітні заходи.



Формальним власником Паркового є мати Максима Єфімова. Екснардепа називають одним із лобістів ухвалення рішення про націоналізацію частини обладнання Новокраматорського машинобудівного заводу.



Хоча те, що НКМЗ може бути конкурентом для машинобудівних заводів Єфімова — питання дискусійне.