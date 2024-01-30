Мілітарізація охоплює все. Як РФ перетворює окуповані території на велику військову базу

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Росія будує на окупованих територіях залізні дороги та нові траси, але головна мета цього не поліпшення життя місцевих мешканців, а вирішення військових задач. РФ все більше мілітаризує так звані «нові регіони» та розглядає їх виключно як буфер між власне Росією та частиною України поза окупацією. Які плани у Москви на 2024 рік та що вже використовує путінська армія з військовою метою — читайте в статті «Новин Донбасу».

Військові частини на всій захопленій території

Після того, як РФ, так би мовити, «приєднала» окуповані українські території у свій склад, почалась активна інтеграція всіх процесів, у тому числі збройних формувань угрупувань «Л-ДНР» до російської армії. Паралельно РФ почала створювати нові військові об’єкти в окупації. За інформацією Східної правозахисної групи, російське Міноборони є засновником чотирьох комісаріатів та трьох військових частин. Останні були зареєстровані у Донецьку, Луганську та Бердянську ще у серпні 2022 року. Але начальників там призначили навесні минулого року, причому, всі вони — вихідці з РФ. Аналітики кажуть: Росія і далі планує створювати подібні військові частини в «нових регіонах».



«Це не нові підрозділи, які зараз приймають участь у військовій агресії. Це військові частини, які створені, і які будуть розміщуватись на території України. Зі всієї РФ туди будуть направляти строковиків для проходження служби. Якщо зараз вони мобілізують людей і є час, щоб їх підвозити на окуповані території, то цього вже не буде», — коментує правозахисник, голова Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський.

Війна України. Фото: Міноборони РФ

Щодо комісаріатів, то вони вже діють в Луганську, Донецьку, Мелітополі та Генічеську. Крім цього, за інформацією Східної правозахисної групи, на окупованих територіях сформовані підрозділи Головного управління військової поліції Міноборони РФ. Їх задача — огляд та перевірка транспортних засобів, водіїв та пасажирів на блокпостах, а також патрулювання населених пунктів.

Навчання майбутніх військових

Паралельно РФ створює в окупації інфраструктуру для навчання та підготовки майбутніх солдатів, а саме воєнізовані вищі навчальні заклади. Поки що вони діють на Луганщині. Це, наприклад, «Алчевський козачий кадетський корпус імені генерала Платова», а також «Старобільський казачий кадетський корпус імені Маргелова». Останній відкрили 1 вересня 2023 року. Тоді, за даними ресурсів угрупування «ЛНР», туди було зараховано 60 вихованців. У планах окупантів набрати близько 500 дітей не лише зі Старобільська, а й із Новойадарського та Новопсковського районів Луганщини. Директор цього корпусу, Володимир Грищенко, — росіянин та має стосунок до силовиків.

Будівництво філії Нахімовського військово-морського училища в Маріуполі. Фото: Міноборони РФ

Апогеєм у темі відкриття навчальних закладів для майбутніх солдатів на захоплених територіях має стати філія Нахімовського військово-морського училища у Маріуполі. Окупанти планують відкрити його 1 вересня цього року. Там збираються навчати до 560 дітей.



Тренувати військових будуть на полігонах. Росія побудувала в окупації, за даними українських аналітиків, вже два з п’яти таких об’єктів. Хоча медіа РФ пишуть про плани звести сім полігонів. У жовтні на Луганщині здали в експлуатацію перший полігон з, як пишуть російські ЗМІ, найбільшим у Збройних силах РФ військовим стрільбищем. Наприкінці осені 2023 року відкрили перший штатний полігон і на Донеччині. Де саме він знаходиться, не уточнюється, але ЗМІ РФ пишуть, що «територія включає локації для підготовки артилеристів, танкістів, снайперів, штурмовиків, гранатометників, кулеметників та інших військових фахівців».

Полігон у Донецькій області. Фото: Міноборони РФ

Залізниця для потреб армії

Створення воєнізованих структур на захоплених територіях — це лише один бік того, як РФ мілітаризує «нові регіони». Багато уваги приділяється логістиці, яка у російсько-українській війні відіграє основну роль. Без своєчасного підвезення боєприпасів, живої сили та техніки неможливо ні оборонятися, ні, тим більше, наступати.



«Російські окупаційні війська тотально залежать від логістики. Автомобільних доріг. Доріг польових, рокадного сполучення, рокадного рівня доріг. Але найбільше вони залежать від залізниць. Практично вся логістика військового типу орієнтована в Росії на залізничне сполучення. І саме через залізничне сполучення здійснюється основна частка забезпечення передових підрозділів матеріально-технічним забезпеченням», — коментує військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.



У 2023 році уряд РФ створив федеральне державне унітарне підприємство «Залізниці Новоросії». Потім стало відомо, що Росія планує побудувати нову залізничну гілку вздовж узбережжя Азовського моря, яка мала з’єднати Крим і Ростовську область через так званий «сухопутний коридор»: Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Генічеськ, Джанкой. Експерти повʼязують це з тим, що дорога через Кримський міст стала ненадійною. Міст періодично закритий. Тому Москва почала шукати альтернативний спосіб поповнення своїх військ. Також нові шляхи потрібні, щоб вивозити вантажі з України. За словами Павла Лисянського, щодоби з «нових регіонів» в РФ відправляють сотні вагонів з металом, вугіллям, влітку із зерном. За інформацією Східної правозахисної групи, вантажі, які вивозяться з окупованої частини Донецької області, проходять через залізничну станцію «Іловайськ». З Луганської області — через станцію «Довжанська». Павло Лисянський стверджує: Москва хоче збільшити цей трафік, тому будує додаткові мережі. Але аналітики в успіх цього проекту не вірять.



«У якийсь момент це сполучення опиниться під вогневим контролем не те що далекобійного ракетного озброєння, а навіть банально реактивної артилерії. Доцільність цього проекту полягає лише в одному — це можливість розпилити бюджет. Виділяються колосальні кошти на будівництво того, що не працюватиме. Так само, як з Керченським мостом», — каже Олександр Коваленко.

Росія приділяє багато уваги залізниці в окупації. Фото: Міноборони РФ

Паралельно Росія будує ще одну залізничну гілку з Таганрога до Маріуполя через Донецьк та Волноваху. Мета цього — обійти ризиковану ділянку фронту біля Мар’їнки та Вугледара, забезпечивши транспортування вантажів з тилових районів Донецької області. Починається ця гілка у селищі Бурне та з’єднується з існуючою гілкою у Маловодному.



«Але їм у цьому питанні заважає розміщення Сил оборони України в районі Вугледару, в районі Михайлівки, де основна залізнична гілка, у тому числі через Волноваху знаходиться під постійним вогневим контролем. Відновлювати цю логістику немає можливості. Якщо її почати відновлювати, вона відразу ж опиняється під ударом», — вважає Олександр Коваленко.



І це дійсно так. 7 січня радник законного мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що ЗСУ завдали удару по мосту в селищі Гранітне через річку Кальміус. Росія спеціально побудувала його, або прокласти там колію. Жодних фото чи відеопідтверджень Андрющенко не надав, але якщо удар дійсно був, цей проект РФ стане на паузу.



«Міст перебуває на стадії руйнування і дуже швидко його не вдасться відновити, тому що на це дуже потрібно багато часу і дуже багато грошей. Також треба дуже професійно підходити до цього питання, а сьогодні професійних фахівців у них немає, щоб це робити швидше», — вважає депутат Маріупольської міської ради Олександр Халявінський.



Тим не менш, за даними Східної правозахисної групи, Росія все ж таки покладає великі надії на залізницю на захоплених територіях. У зв’язку з цим у 2024 році збільшено фінансування ВАТ «Російські залізниці» на 3,6 млрд. рублів.



«Фінансування з держбюджету РФ буде спрямоване на розвиток залізничної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях Донецької, Запорізької та Херсонської областей — у напрямку морських портів Азово-Чорноморського басейну. Фінансування буде спрямоване на оновлення рухомого складу у розмірі 230 млрд. рублів, що дозволить придбати понад 500 локомотивів, понад 280 вагонів електропоїздів “Ластівка” та іншого моторвагонного рухомого складу», — йдеться у звіті правозахисників.



Азовське море приєднали до Чорноморського флоту

У військових цілях РФ планує використовувати і море. Експерти кажуть, що йде не лише модернізація портів в Азовському морі, але й будівництво нових у самій РФ.



«Окупанти вже приєднали Азовське море до, скажемо так, Чорноморського флоту у військовому плані. Вони його назвали Азовсько-Чорноморський район. Вони намагаються створити логістичний хаб по всім напрямкам, щоб туди змогли заходи носії “Калібрів”», — каже Павло Лисянський.

Порт Маріуполя. Фото: «ДАН»

Розробкою проекту Азовського моря, за інформацією аналітиків, займається автономна некомерційна організація «Агентство стратегічних ініціатив». У майбутньому Міноборони РФ, йдеться у звіті Східної правозахисної групи, планує створити «Азовський військово-морський» район. Його мета — безпека російських Військово-морських сил в Криму.



«Такі наміри окупантів підтверджують бажання до ескалації військової агресії проти України, тому що, за планами окупантів, для забезпечення безпеки військового угруповання в Азовському морі, їм потрібно відсунути лінію фронту мінімум на 250 км», — йдеться у звіті.



Тож, все це дає зрозуміти: мілітаризація так званих «нових регіонів», яку проводить РФ, охоплює всі сфери життя — від власне створення військових частин до будівництва нових шляхів для забезпечення армії. Таким чином Кремль намагається перетворити захоплені регіони на велику військову базу «під ключ», де будуть готувати солдат, навчати їх та зручними шляхами відправляти на фронт.