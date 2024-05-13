Посад-Покровське на Херсонщині: від села-привиду до відновлення

Проєкт відновлення Посад-Покровського

Село між Миколаєвом та Херсоном з початку повномасштабної війни стало щитом для південних міст. Майже 9 місяців через Посад-Покровське проходила лінія фронту. За сотні метрів звідси точилися запеклі бої. Мальовниче село окупанти буквально стерли з лиця землі.







«От наше відновлення йде, відновлення нашим коштом. У нас тут був "приліт", яма вища за коліна. Ми її забетонували. А тепер відновлюємо гараж, десь треба ставити машину. Немає ніде ні даху, нічого. От бачите: все згоріло. Все аварійне, все йде на відбудову»,– розповіла жителька Посад-Покровського Наталія.

Жителі Посад-Покровського повертаються заради відновлення селища

Наталія із чоловіком повернулася до рідного села у листопаді 2022 року. Одразу після звільнення Херсона — щойно російська армія відступила на лівий берег Дніпра. Виїхати довелося у перші дні великої війни. Вже тоді Посад-Покровське було під вогнем окупантів.

Жителька Посад-Покровського Наталія. Фото: «Новини Донбасу»

«Я виїхала евакуаційним автобусом. А чоловік поїхав забирати собак. Випустили корів, випустили все господарство. От і все»,– уточнила Наталія.



Повернувшись, сім'я почала розбирати завали. Вся сільгосптехніка згоріла, господарські споруди ущент зруйновані, а будинок не підлягає відновленню. У напівзруйнованих кімнатах Наталія та її чоловік мешкають уже другий рік. Встановили буржуйку, а дах затягнули плівкою.

Зруйновані будинки Посад-Покровського. Фото: «Новини Донбасу»

«Тут ми живемо. Стеля просіла, тут тече, це все капає. Чоловік спить із двома мисками. На мене трішки капає. Повз капає, у мене одинарне ліжко. А в нього, звісно, дві миски треба ставити й не інакше, а то все буде мокре. Коли літак перший 13 чи 14 березня бомбив школу, він над нами пролетів і одразу — згорів сусідський будинок. А нас придавило, балки побило. Не дали знести будинок. Нам говорили, що треба зносити, інакше будемо власним коштом це робити. Ми погодилися вже і власним коштом, бо нікуди йти жити»,— уточнила Наталія.



Посад-Покровське стало одним із шести населених пунктів, які відбудовуватимуть у межах експериментального проєкту. Ініціативу реконструкції We build Ukraine розпочало Державне агентство відновлення.

Проєкт відновлення Посад-Покровського

Кожен пошкоджений об'єкт кардинально перепланують. Інфраструктуру та житло модернізують. Концепцію розробили київські архітектори. Так, давайте так: За їхнім проєктом пропонується повернути селу автентичний образ, ввівши дизайн-код (набір правил, які визначають зовнішній вигляд і структуру міських об'єктів, таких як будівлі, парки та громадські простори — ред.).

Реконструкції у Посад-Покровському підлягають усі 940 житлових будинків

Реконструкції підлягають школа, будинок культури та всі 940 житлових будинків. Відновлюватимуть двори комплексно — разом із господарськими спорудами.

Проєкт відновлення Посад-Покровського

Проєкт відновлення Посад-Покровського. Фото: «Новини Донбасу»

Роботи у дворі Наталії вже почалися: залитий новий фундамент з нуля, збудовано основу. Проєкт будинку сім'я сама обрала з трьох запропонованих архітекторами. Здати житло під ключ обіцяють до 2025 року.



«Нам вистачить так. Буде видно нам аж до Миколаєва. У договорі у мене прописано, що й кухня йде на відновлення, і гараж, і хлів — все йде на відновлення»,– підтвердила Наталія.



Місцева жителька Посад-Покровського зазначає, що не знає, яким чином буде завершено будівництво.



«Ми за раз відбудовуємо 120 будинків у селі. Це в нас перша черга. Наразі ми біля будинку, який був повністю пошкоджений. Він буде збудований під ключ, щоб людина зайшла та мала змогу жити. І водогін, і газопровід, і котельня. У такому ракурсі. І мінімальний набір меблів»,– пояснив представник будівельної фірми Олександр Руснак.

Посад-Покровське відновлюють будівельні бригади з усієї України

У Посаді-Покровському працюють будівельні бригади з усієї України. Андрій родом із Волині. Відновлював будинки після бойових дій у Київській області. Наразі відбудовує Херсонську.

Будівельник Андрій. Фото: «Новини Донбасу»

«Ми бачили на Київщині – Буча, Гостомель. Але такого не бачили, щоб жодного цілого будинку не було. Дуже шкода людей. Тут люди дуже постраждали. Мені запам'ятався момент, коли ми приїхали та зайшли до однієї літньої пані. Вона дуже задоволена була і так на душі було – ми приїхали будувати й бабуся: "Давайте я обійму вас, хлопці мої золоті". Бригада 5 осіб, 12 об'єктів ми зробили – плити залили. Є 4 будинки, які вже звели під дах. І почали на всіх будинках класти газоблок»,– розповідає будівельник Андрій.

Проєкт відновлення Посад-Покровського

Проєкт відновлення Посад-Покровського

Село всього за сім кілометрів від окупантів. Снаряди прилітають щодня. Лише пів години їзди звідси до Херсона. За планом, проєкт відновлення Посад-Покровського має стати прикладом для всіх постраждалих регіонів.



«Вже плануються зміни: під кожним будинком буде бомбосховище. Саме собою це буде круте місце. Таке перспективне село»,— заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



Нині до Посад-Покровського повернулося близько восьми сотень жителів. Це лише третина населення, яке проживало тут до початку повномасштабної війни. Більшість електромереж у селі вже відновлена. Місцеві вірять, що невдовзі зможуть повернутися до мирного життя.



Ми створили цей матеріал як учасник Мережі «Вікно Відновлення України». Все про відновлення постраждалих регіонів України дізнавайтеся на єдиній платформі recovery.win