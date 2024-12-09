У РФ підтвердили загибель начальника Оленівської колонії Сергія Євсюкова

Російські телеграм-канали та воєнкори підтвердили смерть начальника Оленівської колонії Сергія Євсюкова.

Колишній начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков. Фото: телеграм

Раніше стало відомо, що автомобіль «Тойота», в якому перебував ексначальник колонії, вибухнув у центрі окупованого Донецька.



Також ЗМІ повідомляють про поранення його дружини, вона перебуває у важкому стані в лікарні, їй відірвало ногу.



За даними російських телеграм-каналів, під днищем Toyota Land Cruiser було закладено пластид, близько 100 грамів у тротиловому еквіваленті.



Раніше Генеральна прокуратура пропонувала винагороду за колаборанта у розмірі 21 тисячі доларів.

За Євсюкова пропонувалася нагорода у 21 тисячу доларів

Нагадаємо, що родичі вбитих військовополонених в Оленівці вимагали справедливості.