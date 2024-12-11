Росія щотижня втрачає цілий полк на трьох напрямках у Донецькій області – ЗСУ

Спікер ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова. Фото: «Новини Донбасу»

Російські війська щотижня втрачають до 1500 солдатів у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Луганськ». Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомила речниця ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.



За її словами, там росіяни втрачають у середньому по 200 людей на добу.



«Це майже 1500 на тиждень. З цієї кількості половина – убиті, решта – поранені. Уявіть собі. За тиждень вони втрачають 1500 людей. Це полк. І це лише у нашій зоні відповідальності», – зазначила Бобовнікова.



До зони відповідальності ОТУ «Луганськ» входять Торецький, Краматорський та Сіверський напрямки.

Нагадаємо, що Росія зібрала 150 тисяч військових для наступу на трьох напрямках в Донецькій області.